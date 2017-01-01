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Gönültaş'tan Başkan Çakır'a teşekkür

14 Mayıs 2017 Pazar, 13:39
Gönültaş'tan Başkan Çakır'a teşekkür
Gönültaş'tan Başkan Çakır'a teşekkür

(Fotoğraflı)

Hasan Eryılmaz
MALATYA (İHA) - Malatya'nın Akçadağ ilçe Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş Malatya Büyükşehir Belediyesinin Akçadağ ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a teşekkür etti.
Büyükşehir Belediyesinin Akçadağ ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a teşekkür eden Akçadağ Muhtar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş," İlçemiz çarşı merkezinde dernek binamızın da bulunduğu iş merkezi alanında yer alan ağırlıklı olarak muhtar arkadaşlarımızla birlikte, esnaf kardeşlerimizin bir uğrak noktası olan alana 'Demokrasi Meydanı' adı verilmesi üzerine başkanımızdan meydana oturma bankları talebinde bulunmuştuk. Başkanımız bizlerin ricasını kırmayarak bugün ilçemize talep edilen oranda oturma banklarını gönderdi" diye konuştu.
(CÖ-SD-Y)

14.05.2017 13:49:06 TSI
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