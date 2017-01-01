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Çiftçiler hayırda buluştu

14 Mayıs 2017 Pazar, 13:40
Çiftçiler hayırda buluştu
Çiftçiler hayırda buluştu

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, ucuz et satan kasaplarıyla ünlü Ağacık mahallesinde düzenlenen çiftçi hayırında büyük coşku yaşandı.
Mahalle camisinde okunan Mevlid-i Şerif ardından onlarca kazan pilav ikram edilirken, bolluk ve bereket duaları yapıldı. Kadınların hazırladığı pilavlar gençler tarafından servis edilirken, mahalle meydanında sofralar kuruldu. Mahalle Muhtarı Hasan Dayı, konuklarla teker teker ilgilenirken, hayırların birlik ve beraberliğe vesile olduğunu bu nedenle hayırı geleneksel hale getirmeye kararlı olduklarını söyledi.
Etkinliğe, Ziraat Odası Başkanı Ali Duman ve Tarım Müdürü Erdal Aldağ'ın yanı sıra Jandarma Komutanı İsmail Uybaş, Burhaniye Tariş Başkanı Nadir Karayaz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.
(FT)

14.05.2017 13:50:02 TSI
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