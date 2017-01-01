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Yıldırım Belediyesi 12 bin 670 kişiye meslek ve sanat eğitimi verdi

14 Mayıs 2017 Pazar, 13:41
Yıldırım Belediyesi 12 bin 670 kişiye meslek ve sanat eğitimi verdi
Yıldırım Belediyesi 12 bin 670 kişiye meslek ve sanat eğitimi verdi

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), 44 merkezde 80 branşta toplam 12 bin 670 kursiyere meslek ve sanat eğitimi verdi.
Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'nin yanı sıra Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Nevzat Gültekin, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Selami Çiçek, Yıldırım Halk Eğitim Müdürü Ali Celal Elmas, AK Parti Yıldırım İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevim Parlak, muhtarlar, YIL-MEK kursiyerleri ve çok sayıda Yıldırımlı katıldı. Programda konuşan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Üreten ve kazanan kadınlarımız sayesinde ekonomisine kadın eli değen Yıldırım'ın kalkınması daha hızlı olacak" dedi.

"İlçe ekonomisine katkı"
YIL-MEK'in ilçe ekonomisine kattığı istihdam ve iş gücünü her anlamda artırdıklarını söyleyen Başkan İsmail Hakkı Edebali, "2016-2017 YIL-MEK'te 44 merkezde 80 branşta 210 sınıfta toplam 12 bin 670 kursiyerimiz eğitim gördü. Biz projelerimizi aile temeli üzerine inşa ediyoruz. Aile güçlü olursa toplum da güçlü olur. Bu bilinçle Aile ekonomisine katkıda bulunmak için meslek edinmek isteyen kadınlarımızın mutluluğu adına çalışıyoruz. İstihdama katılan kadınlarımız sayesinde kadın eli değen ilçe ekonomisi daha fazla kalkınacak" diye konuştu.

"En büyük destekçilerimiz kadınlar"
Yıldırım'ın son dönemde yapılan hizmetlerle altın dönemini yaşadığını ve bu döneme kadınların büyük katkısı olduğunu da ifade eden Başkan Edebali, "Bizim çalışmalarımıza değer katan en büyük etmen kadınlarımızın heyecanıdır. İnsanlarımızı geleceğe taşıyacak projelere imza atarken bizim en büyük destekçimiz kadınlarımızdır. İnanıyorum ki el ele vererek özellikle eğitim alanındaki örnek projelerimizle Yıldırım'ı geleceğe taşıyacağız" şeklinde sözlerini tamamladı.
(MA)

14.05.2017 13:50:20 TSI
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