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Büyükşehir'den 'Bir Vakıf İnsanı Fethi Gemuhluoğlu' kitabı

14 Mayıs 2017 Pazar, 13:43
Büyükşehir'den 'Bir Vakıf İnsanı Fethi Gemuhluoğlu' kitabı
Büyükşehir'den 'Bir Vakıf İnsanı Fethi Gemuhluoğlu' kitabı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından "Bir Vakıf İnsanı Fethi Gemuhluoğlu" kitabı yayınlandı. Kitapta, daha önce düzenlenen Fethi Gemuhluoğlu Sempozyumu bildirilerinin yanısıra Gemuhluoğlu'nun gazete yazıları da biraraya getirildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Yayınları'nın 27'nci eseri olarak yayınlanan kitap, 151 sayfadan oluşuyor. Kitabın Sunuş Yazısında; Fethi Gemuhluoğlu'nun, Anadolu mayasının harcını karabilmiş bir inanç adamı diye tabir edilebileceğini kaydeden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, "Hakikaten de bir güneş misali çevresinde birçok yıldızı toplamasını bilen bu ruh mimarı, Türkiye'nin kültürel coğrafyasını masasına toplayabilmiş ender entelektüellerden biri" ifadelerini kullandı. Malatya'nın değerlerinden olan Fethi Gemuhluoğlu'nu yeni nesillere de tanıtmak ve anlatmak için vefatının 39'ncu yıldönümünde bir sempozyum düzenlediklerini anımsatan Başkan Çakır, sempozyum bildirileri ile gazete yazılarından oluşan kitapla da onu yad etmek istediklerini vurguladı.
Kitapta, oğluna yazdığı mektup da yer alıyor
Kitapta, sempozyumda sunulan 13 bildiri ile Merhum Gemuhluoğlu'nun 21 gazete yazısı yer alıyor. Kitabın son bölümünde Merhum Gemuhluoğlu'nun oğluna yazdığı ve tüm gençlere tavsiyeler niteliğindeki bir mektubu da yayınlandı. Kitabın sonunda ayrıca Gemuhluoğlu'nun 6 fotoğrafına da yer verildi.
Dostluk üzerine kitapçığı da yayınlandı
Geçtiğimiz Aralık ayında Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Fethi Gemuhluoğlu Sempozyumu düzenlenmişti. Sempozyumda, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin bir kültür hizmeti olarak Fethi Gemuhluoğlu'nun ünlü "Dostluk Üzerine" konuşmasının yer aldığı ve 10 bin adet basılan bir kitapçık da yayınlanarak katılımcılara takdim edilmişti.
(CÖ-SD-Y)

14.05.2017 13:52:28 TSI
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