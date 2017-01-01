ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kardeşlik Treni Elazığ'a gitti

14 Mayıs 2017 Pazar, 13:44
Kardeşlik Treni Elazığ'a gitti
Kardeşlik Treni Elazığ'a gitti

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ile Gençlik Konseyi Derneği işbirliğinde organize edilen Kardeşlik treni, 2 bin gençle Elazığ'a gitti.
Malatya Garında düzenlenen törenle Kardeşlik Treni, Elazığ'a hareket etti. Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gencay, "Kardeşlik Trenini, geçen yıl Sivas Divriği'ne uğurlamıştık. Bu yıl da yine bir başka komşu ilimiz olan Elazığ'a gönderiyoruz. Yolunuz açık olsun" dedi. Gençlik Konseyi Derneği Başkanı Ahmet Bayduz ise 2 bin üniversite ve lise öğrencisi ile Elazığ'a gittiklerini belirterek, "Bizlere büyük destek olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır ve emeği geçen tüm ilgililere çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizin ihtiyacı olan birlik ve beraberliktir. Bizler de bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl Kardeşlik Treni ile kadim dostumuz olan Elazığ'a gidiyoruz. Orada çeşitli etkinlikler olacak" diye konuştu.
TCDD İşletme A.Ş Malatya Koordinatörü Muzaffer Koç, organizasyondan dolayı ilgililere teşekkür ettiğini belirterek, tüm gençlere hayırlı yolculuklar dilediğini kaydetti.
(CÖ-SD-Y)

14.05.2017 13:53:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Dünya Çiftçiler Günü
YEREL

DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ
Büyükşehir'den 'Bir Vakıf İnsanı Fethi Gemuhluoğlu' kitabı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN 'BİR VAKIF İNSANI FETHİ GEMUHLUOĞLU' KİTABI
&quot;Farklı Boyutlarıyla İç Göç Çalıştayı&quot; düzenlenecek
YEREL

"FARKLI BOYUTLARIYLA İÇ GÖÇ ÇALIŞTAYI" DÜZENLENECEK
Gönültaş'tan Başkan Çakır'a teşekkür
YEREL

GÖNÜLTAŞ'TAN BAŞKAN ÇAKIR'A TEŞEKKÜR
Akçadağ'da Anneler Günü etkinliği
YEREL

AKÇADAĞ'DA ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Yeşilyurt 4.Uçurtma ve Sokak Oyunları Şenliği renkli görüntülere sahne oldu
YEREL

YEŞİLYURT 4.UÇURTMA VE SOKAK OYUNLARI ŞENLİĞİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
Tecde ile MAŞTİ kavşağı ile birleştirildi
YEREL

TECDE İLE MAŞTİ KAVŞAĞI İLE BİRLEŞTİRİLDİ
Banazı Türk Müziği Korosu ilk konserini verecek
YEREL

BANAZI TÜRK MÜZİĞİ KOROSU İLK KONSERİNİ VERECEK
Yeni Hamle'den 8 başarılı öğrenciye burslu eğitim
YEREL

YENİ HAMLE'DEN 8 BAŞARILI ÖĞRENCİYE BURSLU EĞİTİM
Başkan Gürkan Anneler Gününü kutladı
YEREL

BAŞKAN GÜRKAN ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI
Malatya'da iki ayrı trafik kazası: 11 yaralı
YEREL

MALATYA'DA İKİ AYRI TRAFİK KAZASI: 11 YARALI

AVM'de yöresel kıyafetler sergisi
YEREL

AVM'DE YÖRESEL KIYAFETLER SERGİSİ
Kiraz'dan Akçadağ'a teşekkür ziyareti
YEREL

KİRAZ'DAN AKÇADAĞ'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AĞBABA:
6.Malatya Anadolu Kitap Fuarı sürüyor
YEREL

6.MALATYA ANADOLU KİTAP FUARI SÜRÜYOR
Girişimcilik topluluğundan Paylaşımlı ofis ziyareti
YEREL

GİRİŞİMCİLİK TOPLULUĞUNDAN PAYLAŞIMLI OFİS ZİYARETİ
Tabiat Yürüyüşü yapıldı.
YEREL

TABİAT YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI.
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig için sahaya çıkıyor
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR, SÜPER LİG İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin memleketleri
FİSKOS

İÇERDE'NİN KUDRET'İ BAKIN NERELİYMİŞ...

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!
  • 4 Kazdıkça içinden servet çıktı!