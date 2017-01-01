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Burhaniye Güreşlerinde Fatih Atlı başpehlivan oldu



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 4.Burhaniye-Kızıklı güreşlerinde Fatih Atlı başpehlivan oldu. Kızıklı Güreş Arenasında düzenlenen güreşlere 227 pehlivan katılırken, güreşleri yaklaşık 5 bin kişi izledi.

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Kızıklı mahallesinde belediyenin öncülüğünde düzenlenen güreşlerde büyük heyecan yaşandı. Sabah başlayan güreşler akşama kadar devam ederken, vatandaşlar güreş seyretmeye hasret giderdiler. 16 başpehlivanın katıldığı güreşlerde, finalde Onur Şener'i yenen Fatih Atlı birinci olurken, Onur Şener ikinci, Mustafa Batu da üçüncü oldu. Başpehlivan olan Fatih Atlı, kupayı annesine hediye edeceğini söyledi.

Belediye Başkanı Necdet Uysal, güreş ağası Doğan Çelik'e altın kemeri takarken, güreşe katılan pehlivanlara ve izleyicilere teşekkür etti. Baş güreşler öncesi düzenlenen ağalık ihalesinde 50 bin lira ile Doğan Çelik, Kızıklı Güreşleri'nin üçüncü defa ağası oldu. Üç yıl önce gene aynı güreşlere katıldığını anlatan Başpehlivan Fatih Atlı, "Buradan sayın belediye başkanımıza ata sporu güreşe sahip çıktığı çok teşekkür ederim. En son 3 yıl önce gelmiştim. O zamanda final yapmıştım gene. O zaman ikinci oldum. Şimdi birinci olmak nasip oldu. İnşallah bu güreş bizim için Kırkpınar'a giden yolda antrenman oldu. İnşallah, hedefimiz Kırkpınar da altın kemeri almak ve memleketime tekrar götürmek. Bizi burada sabahtan akşama kadar izleyen fedakar seyirciye teşekkür ediyorum. Çünkü yağlı güreş seyircisi Türkiye'nin her yerinde yok. Bu gün burada almış olduğum madalyayı anneme hediye etmek istiyorum" dedi.

Eski Başpehlivanlardan İbrahim Gümüş'de, genç pehlivanların desteklenmesi gerektiğini anlattı. Halit Çalbay ise, organizasyonu yapan Belediye Başkanı Necdet Uysal ve ekibine teşekkür etti. Pehlivan Raşit Aysel'de, başaltında yarıştığını ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Furkan Balcı'da, güreşin bir sevgi işi olduğu kaydetti. AK Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal'da, "Güreşlere bu yılda halkımızın desteği ve ilgisi büyük oldu. Bizde belediye olarak yıllardır gelen bu ata sporumuzu yaşatmak için gayret gösteriyoruz. Ağalık ihalesini yaptık. Ağalığı bu yılda alan Doğan Çelik'e teşekkür ediyorum. Bize çok katkıda bulunuyor. Katılan tüm pehlivanlarımıza ve izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. Güreşleri Belediye Başkanı Necdet Uysal'ın yanı sıra CHP Milletvekili Ahmet Akın, Belediye Başkan Yardımcıları Cemil Bahadır, Cemal Akkılınç, Jandarma Komutanı İsmail Aybaş, MHP İlçe Başkanı Ömer Taşdelen ile yaklaşık 5 bin vatandaş izledi. Fatih Atlı'nın Baş Pehlivan olduğu güreşlerde diğer boylarda da sıralama şöyle oldu. Baş altı, Ertuğrul Dağdelen, Büyük orta, Yunus Karabay, Küçük orta, Hidayet Avcı, Deste büyük boyda Hasan Ezer, Deste küçük boyda, Ufuk Yeşil, Ayak, Emre Ayyıldız, Tozkoparan, Hasan Hüseyin Atay, Teşvik 2, Mustafa Tığlı, Teşvik 1, Umut Kaynaş, Minik 2 Muhammet Güngörmüş, Minik 1, Hasan Hüseyin Akdağ oldu

(FT)



14.05.2017 13:57:39 TSI

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