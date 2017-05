YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kitap Fuarı'nda seminerler devam ediyor

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Kitap Fuarı, yazar ve akademisyenlerin düzenlediği seminerlerde kitapseverleri ağırlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen Kocaeli Kitap Fuarı, ilk günden itibaren birbirinden önemli yazarları ağırlamaya başladı. Bu kapsamda 'Sığınamayan Suriye' isimli kitabını tanıtan Ercüment Akdeniz ve Psikiyatrist Kemal Sayar, düzenledikleri söyleşilerde kitapseverlerle buluştu. İlk olarak Akçakoca Konferans Salonu'nda kitapseverlerle buluşan Ercüment Akdeniz, 'Sığınamayan Suriye' konulu kitabıyla ilgili bilgiler verdi. Söyleşide dünyanın her zaman bir rekabet halinde olduğunu belirten Akdeniz, "Dünyanın kuzeyi bu dönemde oldukça zenginleşti. Her türlü zenginliğin toplandığı bu alan ile dünyanın güneyi arasında büyük bir uçurum var. Bu mülteci sorununun temel nedeni olarak görülüyor. Dünyada bugün itibariyle BM verilerine göre 75 milyon mülteci var. Bunun temel nedeni bölgesel savaşların çokluğu olarak biliniyor. Çoğu mülteci can güvenliğinin yanı sıra açlıktan göç etmek zorunda kalıyor. Fakat göç etmek bunlar için bir çözüm değil" dedi.

Dünya zenginliğinin sadece bir noktada toplanmasının bunun en büyük nedeni olduğunu söyleyen Akdeniz, "Dünya zenginliğinin büyük bir bölümü kuzey bölgelerde bulunuyor. Bu insanların göç etmesine temel sebep oluyor. Özellikle zengin ülkelerin, güneydeki yoksul ülkelerin yeraltı kaynakları için orada kurdukları savaş ortamından dolayı bu sayı gün geçtikçe artıyor. Bu açık kapanmadıkça ne yazık k, mülteci sayısı giderek artış gösterecektir. Suriye'den bugün 6 milyon vatandaş ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Türkiye bunların önemli bir sayısına sahip çıktı ve sağlıklı yaşam olanağı sağladı. Fakat çözüm Suriye için bu değil. Savaşın travmasında çıkarılıp kendi yurtlarına yerleşmeleri gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Fuar kapsamında daha sonra Psikiyatrist Kemal Sayar, Yahya Kaptan Salonu'nda iyilik üzerine interaktif bir söyleşi gerçekleştirdi. Sayar, "Merhamet dünyanın en önemli olgusu. Çok iyi bir ortamda büyürsek iyiliğe teşvik ediliriz. Kötü bir ortamda büyürsek kötülüğün ayıplanmadığını düşünürüz. Günümüzde pek çok kötülük işleniyor. Cinayetler, gasplar, insan onurunu hiçe sayan olaylar oluyor. Bütün bunların ortak paydasına baktığımızda psikopati dediğimiz bir kişilik yapısını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

İnsanın kötülük yaptığında bir pişmanlık duymuyorsa, bu tip insanın kötülüğe yatkın olduğunu kaydeden Kemal Sayar, ancak vicdan kişiyi harekete geçiriyorsa kötülüğün bu aşamada ortadan kalktığını kaydetti. Günümüzde dünyanın bir bölümde kan döküldüğünü bir bölümünde ise her şeyin son derece güzel yaşandığını söyleyen Sayar sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanlar başkalarının acılarına kulak kesilmek istemiyor. İşte bu çok tehlikeli bir durum. Bu düşünce yapısı her şeyden önce empati duygusunun önünü alır. Dünyayı güzellik kurtaracak sözü çok doğrudur. Bir başka yazar da dünyayı utanç kurtaracak der. Binlerce göçmen öldüğünde, Suriye'de çocuklar öldüğünde biz utanmayı başarabilirsek, vicdan duygumuz harekete geçip kendini sorumlu hissederse dünyanın daha iyi olmak için bir şansı olur. Bazıları buna öteki için üzülen anlamına gelen 'diyerkanlık' diyor. Türkiye'deki en temel sorunlardan biri kendi acısını kutsallaştırmak. Böylece başkasının acısına kayıtsız kalmak durumu ortaya çıkıyor. Herkesin önce 'benim acım' demesi sayesinde toplumsal konuşma gerçekleşemiyor. Oysa insanın ruhsal kodlarında bir başkasının ızdırabını hissetme yeteneği vardır. İnsan doğuştan iyiliğe eğilimli bir varlıktır."

Psikiyatrist Kemal Sayar söyleşinin ardından Kitap Fuarı standında okurları için kitaplarını imzaladı.

