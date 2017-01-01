ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kitap Fuarı'nda seminerler devam ediyor

14 Mayıs 2017 Pazar, 13:48
Kitap Fuarı'nda seminerler devam ediyor
Kitap Fuarı'nda seminerler devam ediyor

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Kitap Fuarı, yazar ve akademisyenlerin düzenlediği seminerlerde kitapseverleri ağırlıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen Kocaeli Kitap Fuarı, ilk günden itibaren birbirinden önemli yazarları ağırlamaya başladı. Bu kapsamda 'Sığınamayan Suriye' isimli kitabını tanıtan Ercüment Akdeniz ve Psikiyatrist Kemal Sayar, düzenledikleri söyleşilerde kitapseverlerle buluştu. İlk olarak Akçakoca Konferans Salonu'nda kitapseverlerle buluşan Ercüment Akdeniz, 'Sığınamayan Suriye' konulu kitabıyla ilgili bilgiler verdi. Söyleşide dünyanın her zaman bir rekabet halinde olduğunu belirten Akdeniz, "Dünyanın kuzeyi bu dönemde oldukça zenginleşti. Her türlü zenginliğin toplandığı bu alan ile dünyanın güneyi arasında büyük bir uçurum var. Bu mülteci sorununun temel nedeni olarak görülüyor. Dünyada bugün itibariyle BM verilerine göre 75 milyon mülteci var. Bunun temel nedeni bölgesel savaşların çokluğu olarak biliniyor. Çoğu mülteci can güvenliğinin yanı sıra açlıktan göç etmek zorunda kalıyor. Fakat göç etmek bunlar için bir çözüm değil" dedi.
Dünya zenginliğinin sadece bir noktada toplanmasının bunun en büyük nedeni olduğunu söyleyen Akdeniz, "Dünya zenginliğinin büyük bir bölümü kuzey bölgelerde bulunuyor. Bu insanların göç etmesine temel sebep oluyor. Özellikle zengin ülkelerin, güneydeki yoksul ülkelerin yeraltı kaynakları için orada kurdukları savaş ortamından dolayı bu sayı gün geçtikçe artıyor. Bu açık kapanmadıkça ne yazık k, mülteci sayısı giderek artış gösterecektir. Suriye'den bugün 6 milyon vatandaş ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Türkiye bunların önemli bir sayısına sahip çıktı ve sağlıklı yaşam olanağı sağladı. Fakat çözüm Suriye için bu değil. Savaşın travmasında çıkarılıp kendi yurtlarına yerleşmeleri gerekmektedir" şeklinde konuştu.
Fuar kapsamında daha sonra Psikiyatrist Kemal Sayar, Yahya Kaptan Salonu'nda iyilik üzerine interaktif bir söyleşi gerçekleştirdi. Sayar, "Merhamet dünyanın en önemli olgusu. Çok iyi bir ortamda büyürsek iyiliğe teşvik ediliriz. Kötü bir ortamda büyürsek kötülüğün ayıplanmadığını düşünürüz. Günümüzde pek çok kötülük işleniyor. Cinayetler, gasplar, insan onurunu hiçe sayan olaylar oluyor. Bütün bunların ortak paydasına baktığımızda psikopati dediğimiz bir kişilik yapısını görüyoruz" ifadelerini kullandı.
İnsanın kötülük yaptığında bir pişmanlık duymuyorsa, bu tip insanın kötülüğe yatkın olduğunu kaydeden Kemal Sayar, ancak vicdan kişiyi harekete geçiriyorsa kötülüğün bu aşamada ortadan kalktığını kaydetti. Günümüzde dünyanın bir bölümde kan döküldüğünü bir bölümünde ise her şeyin son derece güzel yaşandığını söyleyen Sayar sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanlar başkalarının acılarına kulak kesilmek istemiyor. İşte bu çok tehlikeli bir durum. Bu düşünce yapısı her şeyden önce empati duygusunun önünü alır. Dünyayı güzellik kurtaracak sözü çok doğrudur. Bir başka yazar da dünyayı utanç kurtaracak der. Binlerce göçmen öldüğünde, Suriye'de çocuklar öldüğünde biz utanmayı başarabilirsek, vicdan duygumuz harekete geçip kendini sorumlu hissederse dünyanın daha iyi olmak için bir şansı olur. Bazıları buna öteki için üzülen anlamına gelen 'diyerkanlık' diyor. Türkiye'deki en temel sorunlardan biri kendi acısını kutsallaştırmak. Böylece başkasının acısına kayıtsız kalmak durumu ortaya çıkıyor. Herkesin önce 'benim acım' demesi sayesinde toplumsal konuşma gerçekleşemiyor. Oysa insanın ruhsal kodlarında bir başkasının ızdırabını hissetme yeteneği vardır. İnsan doğuştan iyiliğe eğilimli bir varlıktır."
Psikiyatrist Kemal Sayar söyleşinin ardından Kitap Fuarı standında okurları için kitaplarını imzaladı.
(GY-Y)

14.05.2017 13:58:01 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Otomobilde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL

OTOMOBİLDE MAHSUR KALAN ÇOCUĞU İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
&quot;Kadın Olmak&quot; Kitap Fuarı'nda konuşuldu
YEREL

"KADIN OLMAK" KİTAP FUARI'NDA KONUŞULDU
İzmit Belediyesi'nin projeleri ilgi çekiyor
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ'NİN PROJELERİ İLGİ ÇEKİYOR
Köşe yazarı Samet Çakır: &quot;Kitap Çıkartmak değil Eser üretmek meseledir&quot;
YEREL

KÖŞE YAZARI SAMET ÇAKIR: "KİTAP ÇIKARTMAK DEĞİL ESER ÜRETMEK MESELEDİR"
Araştırmacı Erhan Altunay'dan Kapitalizm uyarısı
YEREL

ARAŞTIRMACI ERHAN ALTUNAY'DAN KAPİTALİZM UYARISI
Başkan Doğan'dan gençlere teşekkür
YEREL

BAŞKAN DOĞAN'DAN GENÇLERE TEŞEKKÜR
Tramvay'da sinyalizasyon çalışmaları sürüyor
YEREL

TRAMVAY'DA SİNYALİZASYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kocaeli'de yolcu minibüsü bilborda çarptı: 7 yaralı
YEREL

KOCAELİ'DE YOLCU MİNİBÜSÜ BİLBORDA ÇARPTI: 7 YARALI
İzmit'te jiletler geri dönüşüme
YEREL

İZMİT'TE JİLETLER GERİ DÖNÜŞÜME
Alikahya'da kapalı pazar çalışmaları sürüyor
YEREL

ALİKAHYA'DA KAPALI PAZAR ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İstanbul'un fethinin 564. yıl dönümü
YEREL

İSTANBUL'UN FETHİNİN 564. YIL DÖNÜMÜ
Çerkez sürgününün 153. yılı
YEREL

ÇERKEZ SÜRGÜNÜNÜN 153. YILI
&quot;Dünyanın Gözünden Türkiye ve Ortadoğu&quot;
YEREL

"DÜNYANIN GÖZÜNDEN TÜRKİYE VE ORTADOĞU"
Kocaeli'nde zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
YEREL

KOCAELİ'NDE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 8 YARALI
Türkiye ATV Enduro Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE ATV ENDURO ŞAMPİYONASI
Otomobil sporları
YEREL

OTOMOBİL SPORLARI
Kızını darbettiği öne sürülen babaya gözaltı
YEREL

KIZINI DARBETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN BABAYA GÖZALTI

Başkan Baran Şanlıurfa kebabının tadına baktı
YEREL

BAŞKAN BARAN ŞANLIURFA KEBABININ TADINA BAKTI
3 yazarlı kitap 'Dağılma' tanıtıldı
YEREL

3 YAZARLI KİTAP 'DAĞILMA' TANITILDI
9. Kocaeli Kitap Fuarı
YEREL

9. KOCAELİ KİTAP FUARI
Bisikletle Osmangazi Köprüsü'nden geçtiler
YEREL

BİSİKLETLE OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇTİLER
9. Kocaeli Kitap Fuarı
YEREL

9. KOCAELİ KİTAP FUARI
9. Kocaeli Kitap Fuarı
YEREL

9. KOCAELİ KİTAP FUARI
KO-MEK Darıca ilçe sergisi ile final yaptı.
YEREL

KO-MEK DARICA İLÇE SERGİSİ İLE FİNAL YAPTI.
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin memleketleri
FİSKOS

İÇERDE'NİN KUDRET'İ BAKIN NERELİYMİŞ...

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!
  • 4 Kazdıkça içinden servet çıktı!