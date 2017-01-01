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Yeni güvenlik noktası için kurban kesildi

14 Mayıs 2017 Pazar, 13:49
Yeni güvenlik noktası için kurban kesildi
Yeni güvenlik noktası için kurban kesildi

(Fotoğraflı)

Sinan Atan
BİNGÖL (İHA) - Genç-Diyarbakır karayolunda oluşturulan güvenlik noktasında görev yapacak güvenlik güçlerinin kaza ve belalardan korunmaları için kurban kesildi.
Geçtiğimiz yıl 22 Ekim gecesi PKK'lı teröristler, eş zamanlı olarak ilçe emniyet müdürlüğü, kaymakam konağı ile ilçe girişindeki kontrol noktasına saldırıp, kültür merkezi önünde bıraktıkları bomba yüklü aracı patlatmış, saldırıda 2 polis memuru şehit olurken, güvenlik görevlisi ve siviller olmak üzere 11 kişi de yaralanmıştı. Hain saldırının ardından çalışma başlatan güvenlik güçleri PKK'lı teröristlerin Genç-Diyarbakır kırsalından geldiklerini ve bombalı aracında burada hazırlandığını tespit etmişti. Bunun üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı benzeri saldırıların önüne geçebilmek için geçtiğimiz günlerde güvenlik noktası oluşturdu.
Yeni kurulan güvenlik noktasını ziyaret eden Bingöl İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Bayer, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Er ve İlçe Emniyet Müdürü Levent İzmir, görev başındaki güvenlik güçleri ile bir araya gelerek moral verdi. Konuşmaların ardından kaza ve belalara karşı dualar edilip kurban kesildi.
(SA-CK-MK-Y)

14.05.2017 13:59:05 TSI
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