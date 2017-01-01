YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Oltulu Aşık Mevlüt İhsani mezarı başında anıldı

Oltulu Aşık Mevlüt İhsani mezarı başında anıldı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Dursun Murat Aydın

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Aşık Mevlüt İhsani Kültürünü Yaşatma Derneği'nce düzenlenen programda Oltulu aşık Mevlüt İhsani Duralar köyünde mezarı başında anıldı.

1900 yılında Oltu'nun Durular Köyü'nde dünyaya gelen halk ozanı Mevlüt İhsani 1991 yılında hakka yürüdü.

Program Mevlüt İhsani'nin mezarı başında kuran-ı kerim tilaveti ve duaların edilmesiyle başladı. Daha sonra programa katılan aşıklar tarafından Mevlüt İhsani'nin türkülerinden çalıp söylediler. Programda konuşma yapan Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Osman Coşkun, "Bu programın yapılmasında emeği geçen herkese başta Belediye başkanlarımıza ve kültür müdürümüze ve siz değerli dostlara çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bugün Anneler günü, tüm Annelerin ellerinden öpüyorum, Anneler günlerini kutluyorum. Aşığımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Müdürü Ergun Engin, "Gönül ehli bir büyüğümüz Allah kendisine Rahmet eylesin bizlerede feyz almayı nasip etsin. Ben Büyükşehir Belediyesi temsilen buradayım, ama müsaadeniz olursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen beye özel teşekkür edeceğim. Burdan bu işe gönül vermiş birisi olarak içinizden birisi olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen özel bir teşekkürü hak ettiği için buradan söylemem gerekiyor. Çünkü nitelik açısından kalabalıklara hitap etmeyen ama niteliği açısından çok yüksek olan programlara siyasilerimiz çok büyük ilgi göstermezler. Siyasilerimiz kalabalık programları önemserler ama burada Başkanımız niteliği önemseyerek bu işe destek verdiği için bende bir aşık dostu ve aşık sever olarak düşündüğümden Başkanımıza sizlerin adına kendi adıma teşekkür ediyorum ve programa katıldığınız için saygıyla selamlıyorum" dedi.

Daha sonra Aşıklık mesleğine gönül vermiş Mevlüt İhsani'nin torunları ve programa katılan diğer aşıklar türküler söylediler. Tören öğle saatinde konuklara yemek ikramıyla sona erdi.

Programa Büyükşehir Belediyesi Kültür sanat Müdürü Ergun Engin, Oltu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sıtkı Toksoy, Aşıklardan Cemal Divani, Sıtkı Eminoğlu, Mevlüt Merdoğlu, Sinan Öztürkoğlu Şakir İhsanoğlu ve çevre köylerden köylüler katıldı.

Büyükşehir Belediyesinin program sahasına kurduğu çadırlar ve diğer hizmetler vatandaşlar tarafından büyük beğen toplarken Büyükşehir Belediye başkanı Mehmet Sekmene teşekkür ettiler.

(DMA-AT-Y)



14.05.2017 14:09:39 TSI

NNNN

