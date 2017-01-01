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Engellilerden görkemli defile



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, engelli bireyler 'Engelsiz Podyum' defilesi gerçekleştirdi.

Forum Alışveriş Merkezi Sanatçılar Meydanında, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımının konseri ile başlayan 'Engelsiz Podyum' etkinliğinde, Özel İlgi Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri jimnastik gösterilerini sergilerken, Metin Uğur Sarıkaya Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri damat halayı ve harmandalı performansları ile izleyenlere keyifli dakikalar yaşattılar.

Yunus Emre İşitme Engelliler Okulu Halk oyunları ekibi gösterdiği performans ile büyük alkış aldı. Performansları sonrası 'Müziği beğendiniz mi? Biz müziği duymadık' yazılı afişlerle selamlama yapan öğrenciler, vatandaşlara duygusal anlar yaşattılar.

İşitme, görme, bedensel ve zihinsel engelli gençler yöresel ve Osmanlı dönemini yansıtan kıyafetlerle izleyenlerin karşısına çıktı. Toplam 36 kıyafetin yer aldığı defilede, engelli gençler izleyenlerin beğenisini kazandı. Asker kıyafeti giyen engelli bireylerin heyecanı yüzlerinden okunurken, aileleri duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına engel olamadı.

Anemon dans grubunun zumba gösterisi ile devam eden etkinlikte, vatandaşlar alkışlarla engelli bireylere destek oldular. Zumba gösterisini düzenleyen gruba Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanı Hasan Celal Taş tarafından plaket verildi.

Etkinlik boyunca açılan stantlarda el sanatları sergisi yer alırken, minik çocuklar için de el izi panosu oluşturularak çocukların parmak boyası yaparak eğlenmesi sağlandı. Stantlarda yer alan uzmanlar tarafından görme, işitme, ve zihinsel engelli bireylerin kullandığı medikal malzeme ve cihazlar hakkında, engelli hakları ve yasal mevzuat konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Defilenin sonunda Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu tarafından engelli gençlere ödülleri verildi.

(HSK-Y)



14.05.2017 14:11:48 TSI

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