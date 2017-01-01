15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği'nden ziyaret
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ERZURUM (İHA) - 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Başkanı Murat Atar ve dernek üyeleri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.
Milletin, 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında bir kere daha tarih yazdığını hatırlatarak dernek üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Rektör Çomaklı, " Bize düşen görev vatan uğruna 15 Temmuz'da şehit düşen vatandaşlarımızın, neden hayatlarını kaybettiklerini gelecek nesillere iyi anlatmak ve unutturmamaktır" dedi.
Misafirperverliğinden dolayı Rektör Çomaklıya teşekkür eden Başkan Atar, amaçlarının 15 Temmuz'da meydanlara inen insanların, birlik ve beraberlik ruhunu canlı tutmak olduğunu söyleyerek derneğin kuruluşu hakkında bilgi verdi.
(ERZ-AT-Y)
14.05.2017 14:13:42 TSI
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