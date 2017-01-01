Rektör Çomaklı'dan başsağlığı mesajı
ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurumlu ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayınladı.
Prof. Dr. Çomaklı mesajında, "Erzurum'un kültürel değerlerinin ve özellikle kış turizmi açısından sahip olduğu potansiyelin tanıtılmasında önemli ve değerli katkıları, hizmetleri olan sanatçı İbrahim Erkal'ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.
Gerek sanatçı kişiliği ve gerekse Erzurum'un geleneksel kültürüne ait öğeleri, yine Erzurum'un mahallî müziğine ait motiflerle işlediği müziği ile her yaştan vatandaşımızın sevgisini kazanmış olan İbrahim Erkal, her zaman sevgiyle yâd edilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli âilesine, yakınlarına, Erzurumlu hemşehrilerime ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.
(ERZ-AT-Y)
14.05.2017 14:16:33 TSI
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