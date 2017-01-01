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NEÜ Köyceğiz Kampüsünde doğa yürüyüşü yapıldı

14 Mayıs 2017 Pazar, 14:09
NEÜ Köyceğiz Kampüsünde doğa yürüyüşü yapıldı
NEÜ Köyceğiz Kampüsünde doğa yürüyüşü yapıldı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ)'nde sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.
Programda ilk olarak Anneler Gününü kutlayan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Biz annelerimizi bir gün değil, ömür boyu, vefatından sonra da hatırlayan bir neslin çocuklarıyız. Allah cennette annelerimizle beraber bizleri cem eylesin. Annesi sağ olanlara da annelerinin kıymetini bilmelerini diliyorum. Annemizin ve büyüklerimizin kıymetini bildiğimiz takdirde ömrümüz bereketlenmiş olur. Bu vesile ile annelerimizin ellerinden öpüyor ve kendilerine sağlık, afiyet diliyorum" dedi.

"Konya'ya da hizmet edecek sağlıklı yürüyüş parkuru oluşturuluyor"
Rektör Şeker, hem kampüsün gelişimini görmek hem de yerleşme alanındaki fiziki mekanın nasıl düzenlendiğini paylaşmak için böyle bir etkinliğin düzenlendiğini, aynı zamanda da sağlık için bir yürüyüş gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Köyceğiz Kampüsünde gayet güzel, ağaçlıklı bölgelerin olduğunu ifade eden Rektör Şeker, "Buraların zaman içerisinde bir sağlıklı yürüyüş alanı, sağlık ormanı şeklinde dizayn edilmesi söz konusu. Bu sadece üniversitemize değil aynı zamanda Konyamıza da hizmet edecek. Bugün ilk denemesini gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu etkinlik geleneksel hale gelecek. Vatandaşlarımız inşaatlar tamamlandıktan sonra bu güzergahı kendilerine sağlıklı yürüyüş için alternatif bir parkur olarak değerlendirebilecekler. Sağlıklı yaşam için sadece yürüyüş değil, dengeli beslenme ve kendimize zaman ayırmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Tüm vatandaşlarımıza; sağlıklı, bereketli bir ömür diliyorum" dedi.
Yürüyüş ve kampüs alanındaki incelemenin ardından etkinlik sona erdi. Köyceğiz Kampüsünde düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Önder Kutlu, Prof. Dr. M. Emin Aydın ile dekanlar, öğretim üyeleri, idari personel ve öğrenciler katıldı.
(AH-Y)

14.05.2017 14:19:04 TSI
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