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Nanyang Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeleri Atatürk Üniversitesinde



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesinin davetlisi olarak Erzurum'a gelen Nanyang Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Christine Lee Kim-Eng ve Doç. Dr. Zongyl Deng, Rektör Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Ulusal ve uluslararası alanda eğitim veren üniversitelerle sürekli temas halinde olduklarını belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Üniversitelerle işbirliği yaparak daha nasıl ileriye gidebiliriz diye fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Kendimize misyon olarak belirlediğimiz, girişimci ve yenilikçi üniversite anlayışıyla adımlarımızı atıyoruz" dedi.

Kuruluşunun 60. Yılını kutlayan Atatürk Üniversitesinin birçok açıdan özel olduğunun da altını çizen Çomaklı; "Fikirlerin teknolojiye dönüştüğü yer olan TEKNOKENT ile bilimsel araştırmaların proje haline getirilip hayata geçirildiği BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) bizi bilim ve akademik alanda daha da ileriye taşıyor. Bu çalışmaları ülkemiz de ve yurt dışında eğitim veren üniversiteler ile paylaşıp, geliştirerek aldığımız bayrağı daha yukarı çıkarma çabası güdüyoruz. Bu çerçevede konferans vermek üzere üniversitemize gelen hocalarıma ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erzurum'da bulunmaktan ve Atatürk Üniversitesinde konferans verecek olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Nanyang Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Christine Lee Kim-Eng ve Doç. Dr. Zongyl Deng, Atatürk Üniversitesinin büyüklüğünden etkilendiklerini dile getirerek, buradaki öğretim görevlilerini de Singapur'da görmekten memnuniyet duyacaklarını söylediler.

(ERZ-AT-Y)



14.05.2017 14:19:10 TSI

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