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Rektör Çomaklı'dan 'Anneler Günü' Mesajı



ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı

Prof. Dr. Çomaklı mesajında şunları kaydetti; "Sağlıklı bireyin ve sağlıklı toplumun arkasında sağlıklı aile vardır. Ailenin mimarı ise sevgi, saygı, merhamet, şefkat ve fedakârlık gibi hasletlerin sembolü annedir.

İnancımız anneliği dünyanın en yüce ve kutsal vazifelerinden birisi olarak kabul eder. Sevgili peygamberimizin; "Cennet, annelerin ayakları altındadır" buyurarak kutsallığını inancımız katında ifade ettiği, başta evladını kucaklayamamanın hüznünü yaşayan, yürekleri yaralı şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü minnet ve şükranla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

(ERZ-AT-Y)



14.05.2017 14:21:06 TSI

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