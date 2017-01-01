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Tırın dorsesi seyir halinde yanmaya başladı



(Fotoğraflı)



BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde İzmir istikametine seyir halinde olan bir tırın dorsesinde çıkan yangın nedeniyle, E-87 karayolu bir saate yakın trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre olay gece yarısı meydana geldi. İzmir istikametine giden Mustafa Ö. idaresindeki 35KZR09 plakalı tırın dorse kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Şoför hemen durumu itfaiyeye bildirdi. Tırın ateş topuna döndüğü yangına İtfaiye Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahale etti. Yangın ekiplerin büyük gayreti ile söndürülürken, karayolu bir saate yakın trafiğe kapandı. Madikal malzeme taşıyan tırdaki yangının elektrik kontağından çıktığı ileri sürülürken, çıkış nedeni araştırılıyor.

(BT)



14.05.2017 14:24:20 TSI

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