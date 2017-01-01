ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı'nın başsağlığı mesajı
ERZURUM (İHA) - ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ın vefatı sonrası bir başsağlığı mesajı yayınladı.
Prof. Dr. Yaylalı, mesajında; "Geçirdiği beyin kanaması nedeni bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren, şehrimizin yetiştirdiği güzel şahsiyetlerden biri olan İbrahim Erkal Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum.
Her kesimden milyonlarca insanın gönlünde taht kuran, sanatçı kişiliğinin yanı sıra büyük bir gönül insanı olan İbrahim Erkal'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, hemşerilerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.
(ERZ-AT-Y)
14.05.2017 14:24:28 TSI
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