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Sözlü: "Adana 'engelsiz şehir' unvanı almaya hak kazanacak"

- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Engelsiz Yaşam Festivali'ne katıldı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana'nın 'engelsiz şehir' unvanı almaya hak kazanacağını ifade etti

Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireylere karşı toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Festivali düzenlendi. Festival kapsamında Şinasi Efendi Caddesi'nde engelli bireyler için sahne kuruldu. Kurulan sahnede engelli bireyler gönüllerince şarkılar söyleyip, festival alanında eğlendiler.

Engelsiz Yaşam Festivali kapsamında organize edilen Tuğba Yurt konseri öncesi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, engelli bireyler ve ailelerine hitap etti. Konuşmasında Adana'nın engelsiz şehir unvanını kazanması için çalıştıklarını, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak yol ve kaldırım çalışmalarından belediye otobüsü alımına kadar her hizmetin engelli bireylerin düşünüldüğünü ifade eden Başkan Sözlü, çözüm odaklı çalıştıklarını belirtti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile uzlaşmacı bir tavırla vatandaş ve hizmet odaklı çalışmalar sürdürdüklerini ifade eden Başkan Sözlü, engelli bireylerin kentte daha rahat yaşaması için kollektif bir ruh olduğunu aktardı.

Konuşmasının ardından sahneden festival alanına inen Başkan Sözlü, engelli çocuklarla birlikte eğlendi. Engelsiz Yaşam Festivali Tuğba Yurt konseriyle devam etti.

(ADN-Y)



14.05.2017 14:25:31 TSI

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