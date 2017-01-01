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Jandarma ekipleri huzur uygulamalarına devam ediyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, mesire alanlarında halkın huzuru için denetlemelerini sürdürüyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte hafta sonunu da fırsat bilen binlerce kişi Ali Dağı Mesire alanına gelerek burada yakınlarıyla birlikte piknik yaparak zaman geçirmeye çalışıyor. Binlerce kişinin uğradığı mesire alanında vatandaşların mal ve can güvenliğinin sağlanması adına jandarma ekipleri mesire alanında devriye atıyor. Şüpheli görülen araçlar tek tek denetleyen ekipler, şüphelenilen şahısların ise kimlik kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu tür uygulamaların oldukça anlamlı ve güzel olduğunu dile getiren vatandaşlar, "Bizler burada eğlenirken jandarma ekiplerimiz bizlerin güvenliği için canla başla çalışıyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Bu tür uygulamalar oldukça güzel. Güvenlik güçlerimiz sayesinde bizler huzur ve güven içerisinde sevdiklerimizle beraber olabiliyor. Bu uygulamalarda emeği geçen başta Adıyaman Valimiz Sayın Abdullah Erin'e, İl Jandarma Komutanımız Albay Ercan Atasoy'a ve jandarma ekiplerimize sonsuz teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

(CK-SD-Y)



14.05.2017 14:36:02 TSI

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