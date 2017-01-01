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Camilerde Ramazan ayı öncesi bahar temizliği



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan ayı öncesi camilerde bahar temizliği başladı.

Ramazan ayı öncesinde Kilis merkezde ve merkeze bağlı tüm köylerde cami temizliği yapılıyor. Camiler yıkandıktan sonra gül suyu ile dezenfekte edilerek ibadete sunuluyor. Kilis Belediyesi Başkanı Hasan Kara, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipler tarafından merkeze bağlı tüm camiler yıkadıktan sonra gül suyu ile dezenfekte edildiğini belirterek, "Ramazan ayı öncesi hem bahar temizliği hemde ramazan ayı temizliği yapılıyor. Camilerimizin içlerindeki halılar yakınıyor. Caminin içerisi temizleniyor" dedi.

(MAD-SD-Y)



14.05.2017 14:36:33 TSI

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