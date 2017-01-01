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Tek eşeği ile çiftçilik yapıyor

14 Mayıs 2017 Pazar, 14:27
Tek eşeği ile çiftçilik yapıyor
Tek eşeği ile çiftçilik yapıyor

(Fotoğraflı)

Emre Yılmaz
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Necati Özdemir, ahırında beslediği tek eşeği ile çiftçilik yapıyor.
Aşağı Çakırçay köyü Karabük mahallesinde ikamete den Necati Özdemir, ahırında beslediği tek eşeği ile çiftçilik yapıyor. Köyde 3 çocuğu ve eşi ile birlikte yaşadığını ve bir eşeğinden başka bir şeyi olmadığını söyleyen Özdemir, "Kendi imkanlarımla ağaçtan bir araba yaptım. Köyde çiftçilik yapıyorum, eşeğime arabayı bağlayıp tarlada kendi işimi görüyorum. Kimseye muhtaç da olmuyorum. Benzine, mazota, LPG'ye gelen zamlardan etkilenmiyorum" diye konuştu.
Parayla mutluluk olmadığını dile getiren Özdemir, "Eşim ve 3 çocuğumla mutlu bir ailem var. Bir eşeğim de var, eşeğime bağladığım arabayla odunumu getiriyorum, bütün işlerimi yapıyorum, keyfime bakıyorum" diye kaydetti.
(EY-RFK-Y)

14.05.2017 14:36:43 TSI
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