YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sözlü: "Adana, kalbi Bosna Hersek için çarpan insanların şehridir"

Sözlü: "Adana, kalbi Bosna Hersek için çarpan insanların şehridir"

- Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü makamında ziyaret etti

- Büyükelçi Sadoviç'i makamında kabul eden Başkan Sözlü, Adana'nın kalbi Bosna Hersek için çarpan insanların şehri olduğunu vurguladı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana'nın, kalbi Bosna Hersek için çarpan insanların şehri olduğunu söyledi.

Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Adana'ya geldi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile bir araya gelen Büyükelçi Sadoviç, Adana lezzetlerini tanıması ve tatması için götürüldüğü restoranda Adana kebabını inceledi. Yemek sonrası özel bir hastaneye giden Büyükelçi Sadoviç ve Başkan Sözlü, hastanedeki lösemi hastası çocukları ziyaret ederek onlara küçük hediyeler verdiler.



"Biz önce kardeş, sonra dostuz"

Lösemili çocukları ziyaretin ardından Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü makamında ziyaret etti. Bosna Hersek Büyükelçisini Adana'da ağırlamaktan bahtiyar olduklarını ifade eden Başkan Sözlü, Bosna Hersek'in küçük bir yer olmadığını, Adana'nın kalbi Bosna Hersek için çarpan insanların şehri olduğunu belirtti. Bundan sonrasında Adana ve Bosna Hersek münasebetlerinin daha da zenginleşeceğini aktaran Başkan Sözlü, "Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki dostluk sonradandır, biz önce kardeşiz" dedi.



"Bağlarımızı kuvvetlendireceğiz"

Büyükelçi Sadoviç ise Başkan Sözlü'ye misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederken iki ülkenin sadece kültürel açıdan değil sanayi ve ticaret açısından da ilişkilerin geliştirileceğini ifade etti. Aradaki dostluk bağlarının kuvvetlendirilmesini dilediğini belirten Büyükelçi Sadoviç, Adana'da bulunmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi. Ziyaretin sonunda Başkan Sözlü, Büyükelçi Sadoviç'e "Bosna Hersek'in özgürlüğüne olsun; çünkü kurt evcilleştirilemez, hükmedilemez" diyerek Bozkurt heykeli hediye etti.

(ADN-Y)



14.05.2017 14:38:46 TSI

NNNN

