YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. SAÜ'de 'Azerbaycan Kültür Programı' düzenlendi

SAÜ'de 'Azerbaycan Kültür Programı' düzenlendi



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi'nde 'Tek Millet İki Devlet Azerbaycan Kültür Programı' düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi'nde düzenlenen 'Tek Millet İki Devlet Azerbaycan Kültür Programı' 8 Mayıs Pazartesi günü SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. SAÜ'de öğrenim göre Azeri öğrencilerin düzenlediği programda, müzik, şiir ve dans gösterisi düzenlendi. Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "Sakarya Üniversitesi çok büyük bir aile. Yurtdışından gelen öğrencilerimize ayrı önem gösteriyoruz. Azerbaycan'dan gelen öğrenciler ise bizim için çok daha ayrı. Azerbaycan'la birçok ortak noktamız var. 80'li, 90'lı yıllara kadar birbirimize bu kadar önem veremedik. Biz bir milletiz. Değerlerimizin tanıtımı konusunda Sakarya Üniversitesi olarak elimizden gelen her türlü desteğe hazırız" diye konuştu.

Etkinlik, Azeri öğrencilerin gösterileri ile devam etti.

(RŞ-RFK-Y)



14.05.2017 14:39:34 TSI

NNNN

