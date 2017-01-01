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Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

14 Mayıs 2017 Pazar, 14:31
Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

(Fotoğraflı)

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada, araç sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Edremit karayolunun 44. km'sinde meydana geldi. Hüseyin G. İdaresindeki 06 M 449 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Ucuz atlatılan kazada araçta sıkışan sürücü, İvrindi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücünün hafif yaralandığı kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
(BT)

14.05.2017 14:41:07 TSI
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