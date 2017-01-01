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Uluslararası yamaç paraşütü yarışması ödül töreni ile sona erdi

14 Mayıs 2017 Pazar, 14:33
Uluslararası yamaç paraşütü yarışması ödül töreni ile sona erdi
Uluslararası yamaç paraşütü yarışması ödül töreni ile sona erdi

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen Cross Country uluslararası yamaç paraşütü mesafe yarışması ödül töreni ile sona erdi.
Turhal ilçesine bağlı Şenyurt Beldesi Mercimektepe'de 9 ülkeden 100 sporcunun katılımı ile düzenlenen yarışmanın son gününde ödül töreni düzenlendi. Ödül töreninde konuşan AK Parti Tokat Milletvekili Prof. Dr. Celil Göçer, Tokat'ı her yönüyle sporda bir merkez yapmayı arzu ettiklerini ifade ederek,"Yarışmalarda dereceye giren sporcularımızı kutluyor, her yıl katılımın daha da arttığı yarışmalarımıza Turhalımıza, Tokatımıza sizleri her zaman bekliyoruz" dedi.
Yarışmalar sonucunda genel klasmanda birinciliği Dokuz Eylül Havacılık Kulübü'nden Rasim Esen, ikinciliği Orkut Baysal, üçüncülüğü ise Dokuz Eylül Havacılık Kulübü'nden Metin Kavuncu elde ederken, kadın pilotlar kategorisinde ise birinciliği Gaziantep Üniversitesi Havacılık Kulübü'nden Ayşenur Katırcı, ikinciliği ODTÜ Havacılık Kulübü'nden Gülşah Hoş, üçüncülüğü ise İran'dan Liliyan Es kazandı. Takımlar kategorisinde ise Dokuz Eylül Havacılık Kulübü birinci, ODTÜ Havacılık Kulübü ikinci, İstanbul Albatros Sportif Havacılık Kulübü ise üçüncü oldu.
Yarışmalar kapsamında bu sene ilk defa düzenlenen fotoğraf yarışmasında ise Sefa Genç birinci, Tuncer Tatar ikinci ve İbrahim Onur Sevin ise üçüncü oldu. Düzenlenen programa Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, AK Parti ilçe Başkanı Abdullah Ay, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İlhan Kurtul, Havacılık Federasyonu İl Temsilcisi Haluk Gülerer ile yurt içi ve yurt dışında yarışmaya gelen sporcular katıldı.
(Nİ-UY-Y-)

14.05.2017 14:43:28 TSI
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