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Çetin, Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım büstü açtı

- Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin: "Zübeyde annemizin hatıralarını ve Atamızın ilkelerini, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatacağız"



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, bir süre önce hizmete giren ve halk tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Zübeyde Hanım Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi'nin önüne yaptırdığı Zübeyde Hanım büstünü, annelerin yoğun katılım eşliğinde gerçekleştirdi.

Mahfesığmaz mahallesindeki Can Çocuk Parkı içerisine yapılan Zübeyde Hanım Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi'nin önüne Zübeyde Hanım büstü yaptıran Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Anneler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Can Çocuk Parkı'na kadınlarla İzmir Marşı söyleyerek geldi. Çetin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, annesi Zübeyde Hanım'a, manevi kızına ve ailesine yapılan saldırıyı kınadı.

Büst açılışı öncesinde kısa bir konuşma yapan Başkan Çetin, "Zübeyde Hanım, kutsal annemiz. Ata'nın manevi kızı, ailesi, nesli kesilmiş insanlar, bugün bu yapılan saldırılara cevap verebilecek, kendi neslinden bir kişinin bile olmadığı, hepimizin minnet borçlu olduğu bu insanlara, sistematik saldırılar yapılıyor. Bunlara gerekli cevabı vermek, boynumuzun borcudur. Ata'mızın hatırasını, ilkelerini, devrimlerini ilelebet yaşatacağız. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatacağız, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.



Büst açılışını kadınlarla yaptı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve ailesine yapılan saldırılara cevap olarak, Ata'nın hatıralarına, ilkelerine ve devrimlerine sahip çıkacaklarını vurgulayan Başkan Çetin, "Burada toplanma amacımızı hepiniz biliyorsunuz. Kent Konseyimizin, kadınlarımızın önerisiyle, Zübeyde Anne'mizin burada bir büstünü açıyoruz. Parkımızın içerisine açmış olduğumuz ve çok büyük ilgiyle karşılanan kadın sohbet ve dayanışma evinin ismini de 'Zübeyde Hanım Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi' koyduk. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Çukurova Belediyesi Kent Konseyi Kadın meclisi üyeleri, CHP Çukurova İlçe Kadın Kolları üyeleri ve mahalle sakinlerinin katılımıyla büst açılışını gerçekleştiren Başkan Çetin, bugün bu anlamlı günde, tüm fedakar annelerin gününü kutladığını söyledi.

(ADN-Y)



14.05.2017 14:49:06 TSI

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