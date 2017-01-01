YEREL HABERLER / BİNGÖL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bingöl'de dereceye giren eserler sergilendi

Bingöl'de dereceye giren eserler sergilendi



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Solhan Belediyesince kayıt dışı istihdama dikkat çekmek amacıyla öğrenciler arası düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren eserler sergilendi.

Bingöl'ün Solhan ilçesi tarafından yürütülen 'Herkes için kayıtlı istihdam' AB projesi faaliyetleri kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren eseler, Sanat Sokak'ta sergilendi. 100'e yakın eserin yer aldığı serginin açılışı, Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, kurum müdürleri ve STK temsilcilerince gerçekleştirildi.

Eserlerin diğer günlerde bazı ilçelerde de sergileneceğini belirten Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, "Herkes için kayıtlı istihdam projesi kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediğimiz resim ve kompozisyon yarışması yoğun katılımla tamamlandı. Yarışma kapsamında 4 birinci, 4 ikinci ve 5 üçüncü belirlendi. Bu öğrencilerimizi altın ile ödüllendirdik. Onların eserleriyle birlikte seçilen eserleri sergiliyoruz" dedi.

Projenin genel amacına yönelik bilgi veren Yıldız, "Bölgede kayıtlı istihdamı teşvik etmeye yönelik bilincin geliştirilmesi ve farkındalık faaliyetlerinin artırılması amaçlıyoruz. Kayıt dışı istihdamın olumsuz etkileri konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Böylece kayıt dışı ekonomiden kayıtlı ekonomiye geçişe katkıda bulunulması amaçlanıyor" diye konuştu.

Sergiyi gezen Vali Köşger ve beraberindekiler, eserler ve proje hakkında Solhan Belediye Başkanı Yıldız'dan bilgi aldı.

(YA-CK-BA-Y)



14.05.2017 14:50:06 TSI

NNNN

