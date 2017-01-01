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Erzincan Üniversitesi akademik bilim ve sanat ödülleri sahiplerini buldu



(Fotoğraflı)



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı (EKEV), "Erzincan Üniversitesi Akademik Bilim ve Sanat Ödülleri" töreni gerçekleştirildi.

Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi Mavi Salonda düzenlenen törene Erzincan Valisi Sayın Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı (EKEV) Başkanı Sadık Ağca, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan törende katkılarından ötürü Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı'na (EKEV) teşekkürlerini ileten Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, konuşmasında bilim Dünyasına katkı sunan akademisyenleri tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı (EKEV) Başkanı Sadık Ağca ise yaptığı konuşmada vakfın bugüne kadar yürütmüş olduğu hizmetler içerisinde Erzincan Üniversitesine bu yıl yaklaşık 2 milyon TL, Türkiye geneli ise 7 milyon TL eğitime katkı yaptığını belirtti.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise yaptığı konuşmada; " Marifet iltifata tabidir. Hatta hekimliğin önemli isimlerinden İbn-i Sina, 'Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder' diyor. Eğer bilim ve sanat takdir ve teşvik edilirse, orada yeşerir ve çok büyük başarılar, maharetler ortaya çıkar. Bu nedenle ödül alan başarılı bilim adamlarını teşvik etmek ve genç bilim adamları ve sanatçılar yetiştirmek için ödül törenlerini çok önemsiyorum.

Bu programın hazırlanmasında ve Üniversitemizin kuruluş aşamasından itibaren bu güne kadar büyük emekleri olan tüm akademik ve idari personelimize, üniversitemizin bu günlere gelmesinde katkı sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, siyasilerimize, üniversitemize ayni ve nakdi yardımda bulunan, binalarımızın yapımına katkı sağlayan işadamlarımıza teşekkür ediyorum.

Erzincan Üniversitesi şehrimizin vizyonudur. Bizler, üniversiteyi yetişmiş insan kaynağı ve bilim üreten vasıfları dolayısıyla en önemli merkez olarak görüyoruz. Yerel dinamikleri üniversiteyle çalışır hale getirmek için gayret sarf ediyoruz. İnanıyorum ki şehrimiz ve ülkemizin kalkınması için hizmet eden değerli akademisyenler sayesinde hedeflerimize ulaşacağız.

Fikri hür vicdanı hür bir nesil için üniversitelerimizin hepsinde ideolojiler üstü bilimin ve merakın rehberliğinde yetişen gençlere ihtiyacımız var. Bu ihtiyacımızı üniversitelerimizde siz değerli akademisyenler öncülüğünde karşılayacağız. Bir ülkenin esas kuvveti Üniversitelerimizin yetiştirdiği aydınlık zihinlerdir. Bu zihni geleceği diri tutacak akademisyenler bilimin ışığında yürümelidir. Bu da ancak bilimsel yayın ve patent üretimiyle olur. Bilimsel çalışmalar ve araştırmalar; azmi, sabrı ve idealizmi gerektirir. Bilimsel alanda çalışmalar yapma, zahmetli ama ortaya çıkan ürün açısından bir o kadar kıymetlidir. Bilim ancak aşk ve tutkuyla yapılabilir. Bilim ve sanata gönül vermiş insanımız arttıkça devletimizin belirlediği 2023 hedeflerine kolaylıkla ulaşacağız.

Bilim ve sanatı bir proje olarak düşünmeyip hayatın bir parçası haline getirmeliyiz. Bunun sağlanması için de eğitime önem vermeliyiz. Devletimiz; bilimin, bilginin, öğrenmeye adanmış hayatların hep yanında olmuştur. Bundan sonra da maddi ve manevi desteğini sürdürecektir. Çünkü insan tesadüfen yetişmez. Başarının sihirli formülü insan, hedef ve gayrettir. Bunun sonucunda ise zafere ulaşırız. Köklü ve kadim bir medeniyetin mensupları olan bizler " Beşikten mezara kadar ilim" emrine uygun olarak bilimde, sanatta asırlarca, şimdilerde örnek aldığımız Batı'dan çok üstündük. Yine aynı zaferlere, başarılara sizlerin öncülüğünde ulaşacağız. Bilim ve sanat alanındaki heyecanı gelecek nesillere taşıyacağız. Bunun bir bayrak yarışı olduğunu unutmadan kutlu yürüyüşümüzü el ele, gönül gönüle vererek sürdüreceğiz.

Akademik gelişimini bir üst noktaya taşıyarak yaptıkları bilimsel yayınlar ile ödül alan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu ödüllerin bilim insanlarımızın çalışma azmini ve şevkini daha da artıracağını umuyor ve bekliyoruz.

Sözlerime son verirken birçok yatırımı ilimize kazandıran Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, akademik teşvikleri üstlenen Erzincan Kültür Eğitim Vakfı yöneticilerine ve değerli işadamlarımıza şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından üniversite öğrencileri tarafından müzik dinletisi katılımcılara sunuldu. Daha sonra ise Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı (EKEV), "Erzincan Üniversitesi Akademik Bilim ve Sanat Ödüllerine layık görülen akademisyenlere ödülleri protokol mensupları tarafından takdim edildi.

(AA-AT-Y)



14.05.2017 14:50:54 TSI

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