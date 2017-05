YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erzincan Üniversitesinde mezuniyet sevinci

Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Üniversitesi'nin 2016-2017 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi'nde düzenlenen törene Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan törende mezun öğrenciler geçişleriyle ailelerini ve öğretmenlerini selamlayarak, mezuniyet sevincini yaşadılar.

Erzincan Üniversitesi'nde filiz vermiş binlerce fidanı Türkiye'nin her bir köşesine hizmet vermek üzere gönderdiklerini belirten Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu yaptığı konuşmada tüm öğrencilerin mezuniyet başarısını kutlayarak, meslek hayatlarında başarılar diledi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise; "Toplumların gidişatına yön veren ve gerektiğinde rotasını belirleyen en önemli güç bilgidir. Bilginin üretildiği ve bilgi ile kendini yenileyebilme yeterliliklerinin oluştuğu yer olması, bilginin topluma yansıtıldığı birincil kaynak olması ve aynı zamanda milletlerin sosyo-ekonomik düzeyini yükseltmek için teknolojiyi ve sanatı izleme, üretme yeri olması nedeniyle üniversiteler, milletlerin can damarlarından birisi niteliğindedir.

Sizler de bu donanımlara sahip bireyler olarak buradan mezun olacak ve topluma bilgi ve birikimlerinizi aktaracaksınız. Bu anlamlı günde aranızda bulunmaktan çok büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim.

Bilginin çok çabuk yenilendiği, teknolojinin sınır tanımaksızın değiştiği günümüz dünyasında artık geçmişten gelen alışkanlıklarla mezun olmak veya geleneksel yöntemlerle sadece iş bulabilmek için diploma almak anlamını yitirmiştir. Çağımızın gerektirdiği donanıma, geniş ufuklu bakış açısına ve belli bir vizyona sahip olmadan buradan ayrılmak adeta 4-5 yılı boşa geçirmiş olmakla eş değerdir.

Hiç şüphe yoktur ki siz değerli öğrenciler üniversitede bir formasyon aldınız. O formasyonu aldıktan sonra hangi işi yaparsanız yapın, onu muhakkak iyi yapmalısınız. Kendinizi hiçbir zaman dar kalıplar içerisine koymayın. Türkiye'nin gerçekten çok geniş bir hinterlandı ve hitap edebileceğiniz, çalışabileceğiniz çok geniş alanları var. Bu anlamda niteliği yüksek, misyon ve vizyon sahibi olanlar için her zaman ve her yerde istihdam imkanı mevcuttur.

Öte yandan ülkemizde demokrasinin standartları; insan haklarına saygı, temel hak ve özgürlükler, ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü giderek yükseliyor, giderek güçleniyor. Muhakkak ki hâlâ eksiklerimiz vardır. Önemli olan bu yolda atılan adımların kararlı ve istikrarlı bir şekilde atılmasıdır. Sizlerin de bu çabaları sahiplenmeniz ve destek vererek daha ileri düzeylere ulaşmasına yardım etmeniz önemlidir.

Yaptığınız işlerde hep hayırlı ve derin izler bırakın. Hayatın gayesi de bu olmalı. İnsan kendini geliştirebilir, dönüştürebilir. İnsan öncelikle kendini ve yaptığı işleri objektif bir şekilde değerlendirebilmelidir. Eksik ve kuvvetli yönlerini analiz edebilmeye çalışmalıdır. Buna 'iç murakabe', 'iç muhasebe' veya 'swot analizi' diyebiliriz: Ben nerede iyiyim nerede zayıfım, hangi yönlerimi daha da kuvvetlendirmem gerekir, sorularını sorup, yapabileceklerinizle ilgili hayal kurabilmelisiniz, muhayyileniz geniş olmalı.

Hayale uygun projeler oluşturabilmelisiniz. Hayatınızı yıllık, aylık, haftalık, günlük olarak planlayabilmeye çalışmalısınız. Bize düşen doğru hedef, doğru planlama ve gayrettir ve tabii samimiyet. Sonuç olur veya olmaz. Asıl olan gayret bunu unutmamalıyız. Çevrenizde kendiniz gibi olan, aynı hedefe yönelmiş kişilerle takım oyunu oynama ve organizasyonlarla desteklenen bir çalışma içinde olmaya çalışmalısınız.

Bu çağlarda oluşturduğunuz network çok önemli. Bugünkü ilişkileriniz maddiyat ile mevki ile veya güç ile kurulan ilişkiler değil, çok daha safiyane ilişkilerdir. Onların kuvveti çok başka olur, buna inanın ve bugünkü ilişkilerinize çok önem verin. Ve en az bir konuda uzmanlaşabilmelisiniz. Hayata atılacağınız dönemde bizlere göre çok daha fazla global bir dünya ile karşılaşacaksınız. Buna her anlamda hazır olmalısınız. Hayat bir maç gibidir, insana bir kaç top gelir. Hazırsanız değerlendirirsiniz, yoksa beklersiniz. İş, imkân size her zaman gelmez; siz ona gitmelisiniz. Başkaları ile değil kendinizle yarışmalısınız. Üstünüzdekilere hasetle bakmak kesinlikle olmamalı fakat bu size şevk vermeli. Altınızdakilere bakarak da şükür ve daha fazlasını yapma isteğine sahip olabilmelisiniz. Menfaatinizi hakkınız olarak görmemelisiniz.

Bu duygu ve düşüncelerle şahsım ve Devletim adına sizlere emek veren başta değerli Rektörümüz olmak üzere tüm hocalarımıza, akademik ve idari personele, okumanız için binbir zorluğa katlanan değerli anne ve babalarınıza teşekkür ederim. Hepinize hayat boyu başarı ve mutlu bir gelecek dilerim. Yolunuz ve bahtınız açık olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fakültelerde ve meslek yüksekokullarında dereceye giren öğrencilere öğretim üyeleri ve protokol tarafından başarı belgeleri ve plaket verildi. Tören, kep atma ve müzikli eğlence programıyla devam etti.

14.05.2017 14:51:32 TSI

