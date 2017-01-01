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Hilaliye Kur'an Kursu'nda 118 öğrenci hafız oldu

14 Mayıs 2017 Pazar, 14:43
Hilaliye Kur'an Kursu'nda 118 öğrenci hafız oldu
Hilaliye Kur'an Kursu'nda 118 öğrenci hafız oldu

(Fotoğraflı)

Barış Gezici
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde ve Uşak'ta bulunan Hilaliye Kur'an Kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 40'ı kız 118 hafız için Akhisar Hilaliye Külliyesi Şahin Hoca Camisi'nde icazet merasimi düzenlendi.
Hilaliye Kur'an Kursları, 42. Hafızlık Merasimi yapıldı. Törene, Türkiye'de tanınmış hafız okuyucular ile Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcileri, öğrenci velileri ve Kur'an dostlarından oluşan yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Türkiye'nin değişik 50 vilayeti ile Etiyopya'dan, Suriye'den ve Sudan'dan öğrencilerin bulunduğu Hilaliye Erkek ve Kız Kur'an Kurslarında yaklaşık 700 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Hilaliye Eğitim Vakfı Başkanı Abdullah Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Yılmaz, "İhtiyaçlara daha rahat cevap verebilmek ve Kur'an kurslarında okuyan ve Kur'an-ı Kerim-i ezber ederek büyük bir manevi yükü milletimizin omuzlarından kaldıran öğrencilerin en güzel ortamlarda yetişmelerini sağlamak gayesi ile örnek bir proje olmaya aday olan Hilaliye Külliyesi yapılmaya karar verilmiştir.Şu an kaba inşaatı bitmiş olan Külliye tamamlandığında yaklaşık 36 bin 400 metrekare kapalı alana sahip olacaktır. Yüzüne Kuran eğitimi, hafızlık ve hafızlık sonrası eğitim binaları ile sosyal ve sportif faaliyet alanlarını ihtiva eden ve tefrişatı ile beraber 40 milyon liraya mâl olacağı tahmin edilen Hilaliye Külliyesi tamamlandığında 900 öğrenciye yatılı olarak hizmet verebilecektir. Geçtiğimiz yıl kaba inşaatı tamamlanmış olan Hilaliye Külliye inşaatı borçlardan dolayı geçici olarak beklemeye alınmış, bu yıl ince işçiliklerinden tekrar çalışmalar başlamıştır" dedi.
"Bu kardeşlerimizin mevcudiyeti bir rahmet bir bereket vesilesi kılacaktır"
Programa katılan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, genç hafızları tebrik ederek, "Sabahtan bu yana muhteşem bir iklim içerisinde inşallah kalplerimiz biraz yumuşadı. Hafızlığa erişen kardeşlerimizin burada bulunan meclise girerken adeta bir billur damlası gibi kelamullahın yumuşaklığı yüreklerimizde tarifi zor bir sızı ama aynı zamanda yine tarifi zor bir mesutluk ve mesuliyet doğurdular. Önce Akhisar, Manisa ve ülkemiz için bu kardeşlerimizin mevcudiyeti bir rahmet bir bereket vesilesi kılacaktır inşallah. Hiç ihmal etmeyelim şuanın güzelliğini ve bereketini değerlendirmeyi" diye konuştu.
Törende mezun olan hafız öğrenciler Kur'an-ı Kerim tilaveti yaparken, yaklaşık olarak 5 saat süren program, dua ile son buldu. Programa katılanlara ikramda bulunuldu.
Hafızlık merasimine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in yanı sıra AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ziyaeddin Akbulut da katıldı.
(BG-ÖND-Y)

14.05.2017 14:52:03 TSI
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