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Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan şehit ve gazi annelerine ziyaret

14 Mayıs 2017 Pazar, 14:47
Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan şehit ve gazi annelerine ziyaret
Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan şehit ve gazi annelerine ziyaret

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, anneler günü kutlama programında gazi ve şehit annelerini ziyaret ederek, Anneler Gününü kutladı.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi tarafından organize edilen gazi ve şehit eş ve annelerinin anneler günü kutlama programına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, annelerin haklarının asla ödenemeyeceğini ifade etti.
"24 yıldır gazi oğluna bakıyor"
Anneler Günü vesilesiyle, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi tarafından organize edilen gazi ve şehit eş ve annelerinin anneler günü kutlama programında duygusal anlar yaşandı. Zeynep İlhan, 1993 yılında Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda yaralanan ve felç olan oğlu Mehmet İlhan'a 24 yıldır bir bebek gibi bakması nedeniyle, yılın annesi ödülü verildi.
"Annelerin haklarını ödeyemeyiz''
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise annelerin haklarının ödenemeyeceğini, doğumdan ölüme kadar her zaman bizlere annelik yaptığını, annelerimizin fedakar ve gayretin timsali olduğunu belirterek, "Annelerimiz ihtiyaç duyduğumuzda ve duymadığımızda her zaman yanımızda olan, doğumumuzdan ölünceye kadar her zaman yanımızda olan en kutsal varlıklardır. Hiçbir karşılık beklemeden, yemeden yediren, giymeden giydiren kişinin adı annedir. Bu nedenle cennet annelerin ayaklarının altına serilmiştir. Sadece bir gün değil 365 gün annelerimize hürmet, saygı ve muhabbet göstermeliyiz. Fedakarlığın gayretin, sevginin emsali olan annelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Her zaman annelerimizi kıymetini bilelim" dedi.
Belediye Başkanı Tahmazoğlu'na anlamlı hediye
Geçtiğimiz yıl Beykent Mahallesi'nde hücre evi baskını sırasında yaralanarak gazi olan polisimizin kendi elleriyle işlediği Türk Bayrağı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na gazi polisin eşi tarafından hediye edildi.
Programda gazi, şehit eş ve annelerine plaket, Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) hayatını anlatan kitap ve Türk bayrağı hediye edildi.
(OE-SD-Y)

14.05.2017 14:57:16 TSI
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