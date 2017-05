YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yunusemre'den özel annelere özel etkinlik

MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Kent Konseyi Engelli Meclisi, Anneler Günü'nde anlamlı bir çalışmaya imza atarak, "Özel Anneler ve Özel Çocukları" isimli bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte engelli çocuklar anneleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

Anneler Günü dolayısıyla Manisa'da bulunan engelli çocuklar için "Özel Anneler ve Özel Çocukları" programı gerçekleştirildi. Alaçatı Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan ile yürütme kurulu üyeleri, engelli çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinlikte konuşan Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan hem Engelliler Günü hem de Anne Günü'nü kutlamak için bir arada olduklarını kaydetti. Başkan Arslan,"Kent Konseyi olarak her zaman engelli kardeşlerimize yönelik gayret ve özen içerisindeyiz. Annelerimiz bizler için çok değerlidir. Onların emeğinin karşılığını ödemek mümkün değildir. Kent Konseyi olarak tüm Annelerimizin gününü kutluyor ellerinden öpüyorum" dedi.

"Annelerimizin hakkı ödenmez"

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur ise böylesine güzel bir etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Engelli olmak kader ise engelleri yıkmak azimdir. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi her daim engellilere yönelik hassasiyet ile projeler üretmektedir. Bizler de özel annelerimizin özel çocukları ile gerçekleştirdiği etkinlikte çocuklarımızın gösterilerini izleme fırsatı bulduk. Bir gün değil her gün kardeşlerimizin ve onların elleri öpülesi değerli annelerinin yanındayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından engelli çocuklar müzik eşliğinde oyunlar oynadı. Etkinlikte Yunusemre Belediyesinin engellilere yönelik gerçekleştirdiği projelerden dolayı Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur'a engelli aileleri tarafından plaket verildi.

