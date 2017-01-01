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Anneler Günü'nün vazgeçilmezi çiçekler

14 Mayıs 2017 Pazar, 14:51
Anneler Günü'nün vazgeçilmezi çiçekler
Anneler Günü'nün vazgeçilmezi çiçekler

(Fotoğraflı)

Mehmet Temizyürek
KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de Anneler Günü'nde her sene olduğu gibi bu sene de çiçekçilerde yoğunluk yaşandı.
Anneleri anmak ve onurlandırmak adına bütün dünyada kutlanan Anneler Günü'nde hediyelerden en büyük payı rengarenk çiçekler alıyor. Kırıkkale'de 35 yıldır çiçekçilik yapan Mehmet Demirel, Anneler Günü'nde çiçek satışlarının her sene olduğu gibi bu sene de yoğun geçtiğini belirtti. İnsanların farklı hediyelere de yöneldiğini belirten Demirel, "Ne olursa olsun farklı hediyeler de alsalar, bir tek gülü de yanına iliştirmek isteyen çok insanımız var. Çiçekler zaten en çok annelerimize yakışıyor" dedi.
Hediyelerine kavuşan annelerin mutlulukları ise yüzlerinden okunuyor.
(MT-MAY-MK-Y)

14.05.2017 15:00:17 TSI
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