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Sarıgöl'deki toplu açılışlar konser ile son buldu



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan hizmetlerin toplu açılış törenleri gerçekleştirilen konser ile renklendi. Niyazi Gülbay ve Aleyna Tilki'nin sahne aldığı geceyi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de eşi Şeyda Ergün ile birlikte takip etti.

Sarıgöl Hükümet Konağı Meydanı'nda sahne alan Niyazi Gülbay ve Aleyna Tilki, Sarıgöllülere muhteşem bir akşam yaşattı. Konseri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve eşi Şeyda Ergün, Sarıgöl Belediyesi Başkanı Necati Selçuk ve Nevra Selçuk, daire başkanları, başkan danışmanları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş takip etti. Gecede ilk olarak Niyazi Gülbay sahne aldı. Gülbay'ın ardından sahneye Aleyna Tilki çıktı. 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla konserine başlayan Aleyna Tilki, pop müziğinin sevilen şarkıları ile seslendirdiği türkülerle Sarıgöllüleri coşturdu. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ile birlikte sahneye çıkarak Aleyna Tilki'ye çiçek takdim eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöllüleri selamladı ve gösterdikleri ilgi nedeniyle vatandaşlara teşekkür etti.

(VS-ÖND-Y)



14.05.2017 15:08:08 TSI

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