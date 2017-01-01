ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu toplantısı

14 Mayıs 2017 Pazar, 14:59
Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu toplantısı
Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu toplantısı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) önderliğinde oluşturulan Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu 14'üncü toplantısı Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Toplantıya Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Antakya, Kilis ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, Genel Sekreterleri ve Kalkınma Ajansları yöneticilerinin yanı sıra Dünya Gazetesi yazarı Rüştü Bozkurt katıldı. Toplantıda güncel konular, bölgenin öncelikli sorunları yanında Sanayi 4.0'ın etkileri değerlendirildi. Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformunun 14. toplantısında Dünya Gazetesi Ekonomi Yazarı Rüştü Bozkurt, Sanayi 4.0'la ilgili katılımcılara bir sunum yaptı. Bozkurt, endüstri 4.0'ı kavramak için 5 önemli eğilimin bulunduğunu belirterek, bınların ise sınırsız erişim ve iletişim, eşzamanlılık potansiyeli, derin ayrıntı bilgisi ve uzmanlık, artan hız, esneklik ve rekabet olduğunu ifade etti.
Toplantıda değerlendirme yapan Adıyaman TSO Başkanı Mustafa Uslu ve Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Bölgenin öncelikli sorunlarının yanında Sanayi 4.0'ın ele alındığını vurgulayarak, konunun ülke gündeminde daha fazla gündemde yer alması gerektiğini kaydetti. Uslu ve Hıdıroğlu, Türkiye'nin yüksek gelirli ekonomiler grubuna dahil olabilmesi ve gelişmelerin dışında kalmaması için Sanayi 4.0'ı uyumu top yekun ele alması gerekliliğine dikkat çekti. Hıdıroğlu, ülke politikalarının 4. Sanayi Devrimi doğrultusunda güncellenmesi gerektiğini kaydederek, "Sanayi 4.0'ın farklı sektörlere üzerinde, farklı etkileri olacak. Ülkemiz dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yerini son dörtte kalarak korusa da, küresel rekabetten, inovasyona, iş kolaylığından, eğitimin niteliğine kadar birçok uluslararası sıralamada çok daha iyi bir konumda olmalı. Yüksek orta gelirli ekonomiler arasında yer alan ülkemizde imalat sanayi, düşük ve orta düşük teknoloji grubunda yoğunlaşmıştır. Orta gelir tuzağında bulunan ülkemizin yüksek gelirli ekonomiler arasına girebilmesi için, yüksek teknolojili üretime hızla geçiş yapması kaçınılmazdır. Sanayi 4.0'daki gelişmeler de bu geçişin ne kadar hızlı olması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır" dedi.
Hıdıroğlu, Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformunu da, bölgenin sosyo-ekonomik gelişimi için, birlikte hareket edebilmek, daha yüksek ses çıkarabilmek adına önemsediklerini belirtti. Hıdıroğlu, yeni projeler üretmek için çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
(SD-Y)

14.05.2017 15:08:17 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan şehit ve gazi annelerine ziyaret
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI TAHMAZOĞLU'NDAN ŞEHİT VE GAZİ ANNELERİNE ZİYARET
Gaziantep'te istihdam garantili kurs
YEREL

GAZİANTEP'TE İSTİHDAM GARANTİLİ KURS
Anneler Günü'ne şehit oğlunun kabrini ziyaret ederek başladı
YEREL

ANNELER GÜNÜ'NE ŞEHİT OĞLUNUN KABRİNİ ZİYARET EDEREK BAŞLADI
&quot;Sağlığın için Pedal Çevir&quot; sloganıyla düzenlenen bisiklet turuna yoğun ilgi
YEREL

"SAĞLIĞIN İÇİN PEDAL ÇEVİR" SLOGANIYLA DÜZENLENEN BİSİKLET TURUNA YOĞUN İLGİ
Ekovitrin yılın starlarını belirledi
YEREL

EKOVİTRİN YILIN STARLARINI BELİRLEDİ
Ünlü şef Tahir tekin Öztan, kebap söyleşisine katıldı
YEREL

ÜNLÜ ŞEF TAHİR TEKİN ÖZTAN, KEBAP SÖYLEŞİSİNE KATILDI
Sibel Can, şarkılarını anneler için seslendirdi
YEREL

SİBEL CAN, ŞARKILARINI ANNELER İÇİN SESLENDİRDİ
Galatasaray, Gaziantep'e geldi
YEREL

GALATASARAY, GAZİANTEP'E GELDİ

&quot;Yeni Ortadoğu ve Güçlü Türkiye Paneli&quot;
YEREL

"YENİ ORTADOĞU VE GÜÇLÜ TÜRKİYE PANELİ"
Gaziantep kitap fuarı sona eriyor
YEREL

GAZİANTEP KİTAP FUARI SONA ERİYOR
Milletvekili Canan Candemir Çelik'ten anneler günü kutlaması
YEREL

MİLLETVEKİLİ CANAN CANDEMİR ÇELİK'TEN ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI
Gaziantep'te kültür sanat
YEREL

GAZİANTEP'TE KÜLTÜR SANAT
Gaziantep'te Obeziteyle Mücadele Haftası
YEREL

GAZİANTEP'TE OBEZİTEYLE MÜCADELE HAFTASI
Hayrullah Kübra, Hemşireler Haftasını kutladı
YEREL

HAYRULLAH KÜBRA, HEMŞİRELER HAFTASINI KUTLADI
Gaziantepspor, Galatasaray'ı ağırlayacak
YEREL

GAZİANTEPSPOR, GALATASARAY'I AĞIRLAYACAK
GKV Anaokulu babaları ağırladı
YEREL

GKV ANAOKULU BABALARI AĞIRLADI
GKV'den TEOG'ta 31 birincilik
YEREL

GKV'DEN TEOG'TA 31 BİRİNCİLİK
Annelerin hediyesi Sanko Park'tan
YEREL

ANNELERİN HEDİYESİ SANKO PARK'TAN
Hemşirelik Haftası Kutlaması
YEREL

HEMŞİRELİK HAFTASI KUTLAMASI
OLUF 2017 Ulusal Forumu
YEREL

OLUF 2017 ULUSAL FORUMU
Argeti yatırım fikirleri proje yarışması
YEREL

ARGETİ YATIRIM FİKİRLERİ PROJE YARIŞMASI
NCR'de Hemşireler Günü coşkusu
YEREL

NCR'DE HEMŞİRELER GÜNÜ COŞKUSU
EN ÇOK OKUNANLAR
İçinden çıkanlar şaşırttı
YAŞAM

KAZDIKÇA İÇİNDEN SERVET ÇIKTI!

 1
  • 2 Derin yırtmacıyla galaya damga vurdu
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!