YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu toplantısı

Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu toplantısı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) önderliğinde oluşturulan Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu 14'üncü toplantısı Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Antakya, Kilis ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, Genel Sekreterleri ve Kalkınma Ajansları yöneticilerinin yanı sıra Dünya Gazetesi yazarı Rüştü Bozkurt katıldı. Toplantıda güncel konular, bölgenin öncelikli sorunları yanında Sanayi 4.0'ın etkileri değerlendirildi. Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformunun 14. toplantısında Dünya Gazetesi Ekonomi Yazarı Rüştü Bozkurt, Sanayi 4.0'la ilgili katılımcılara bir sunum yaptı. Bozkurt, endüstri 4.0'ı kavramak için 5 önemli eğilimin bulunduğunu belirterek, bınların ise sınırsız erişim ve iletişim, eşzamanlılık potansiyeli, derin ayrıntı bilgisi ve uzmanlık, artan hız, esneklik ve rekabet olduğunu ifade etti.

Toplantıda değerlendirme yapan Adıyaman TSO Başkanı Mustafa Uslu ve Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Bölgenin öncelikli sorunlarının yanında Sanayi 4.0'ın ele alındığını vurgulayarak, konunun ülke gündeminde daha fazla gündemde yer alması gerektiğini kaydetti. Uslu ve Hıdıroğlu, Türkiye'nin yüksek gelirli ekonomiler grubuna dahil olabilmesi ve gelişmelerin dışında kalmaması için Sanayi 4.0'ı uyumu top yekun ele alması gerekliliğine dikkat çekti. Hıdıroğlu, ülke politikalarının 4. Sanayi Devrimi doğrultusunda güncellenmesi gerektiğini kaydederek, "Sanayi 4.0'ın farklı sektörlere üzerinde, farklı etkileri olacak. Ülkemiz dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yerini son dörtte kalarak korusa da, küresel rekabetten, inovasyona, iş kolaylığından, eğitimin niteliğine kadar birçok uluslararası sıralamada çok daha iyi bir konumda olmalı. Yüksek orta gelirli ekonomiler arasında yer alan ülkemizde imalat sanayi, düşük ve orta düşük teknoloji grubunda yoğunlaşmıştır. Orta gelir tuzağında bulunan ülkemizin yüksek gelirli ekonomiler arasına girebilmesi için, yüksek teknolojili üretime hızla geçiş yapması kaçınılmazdır. Sanayi 4.0'daki gelişmeler de bu geçişin ne kadar hızlı olması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Hıdıroğlu, Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformunu da, bölgenin sosyo-ekonomik gelişimi için, birlikte hareket edebilmek, daha yüksek ses çıkarabilmek adına önemsediklerini belirtti. Hıdıroğlu, yeni projeler üretmek için çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

(SD-Y)



14.05.2017 15:08:17 TSI

NNNN

