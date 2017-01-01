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Milas'ta özel öğrencilerden festivale özel gösteri



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Engelliler Haftası ve aynı zamanda 12-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında devam edecek olan 1. Uluslararası Milas 2017 Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği kapsamında Remzi Ozan-Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Okulu ile Ahmet Hamdi Helvacıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından özel program düzenlendi.

Milas'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal; "Bugün sağlıklı birer birey olabiliriz ancak yarın birer engelli olmayacağımızın hiçbir garantisi yok" diyerek özel bireylere karşı daha duyarlı olunmasını istedi.

Özel bireylere hizmet etmenin bir gönül işi olduğunu ve onlara verebilecek en büyük desteğin bir tebessüm olduğunu kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Bal, "Onlara acıyarak değil, hak ettikleri ve gereken değeri vererek, onları yaşamın içine katmalıyız" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal'ın açılış konuşmasının ardından başlayan programda ilk önce 1. Uluslararası Milas 2017 Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği tanıtım videosu izlendi. Tanıtım videosunun ardından, 'Milas Mucidini Arıyor' adlı proje yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Ödül törenin ardından programda, Remzi Ozan-Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Okulu 9. Sınıf öğrencisi Huriye Akça, "Tüm engelleri aşalım" adlı şiiri seslendirirken, ardından aynı okuldan 11. Sınıf öğrencisi Neslihan Yılmaz, "Engelliler haftası" adlı şiiri okudu.

Program daha sonra Ahmet Hamdi Helvacıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Remzi Ozan - Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Okulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan koro müzik dinletisi, halk oyunları gösterisi, 'Hint dansı' gösterisi, ront gösterisi, solo müzik dinletisi, rep şarkı gösterisiyle devam etti.

Gecenin en özel bölümlerinden biri ise, Remzi Ozan-Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Okulu öğretmenleri tarafından sunulan 'İşaret Dili' gösterisi oldu.

Etkinlik, Remzi Ozan-Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Okulu Müzik Öğretmeni Gizem Akdoğan'ın yönettiği koro müzik dinletisi ve okul öğretmenlerinin yapmış olduğu etkinlikleri içeren slayt gösterisi ile son buldu.

(ÇP-İK)



14.05.2017 15:10:44 TSI

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