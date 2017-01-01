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Onlar ailelerinin trafik polisi oldular



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ortaklığıyla Forum Magnesia AVM'de düzenlenen etkinlikte çocuklara trafik kuralları anlatıldı.

Yunusemre Belediyesi Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Forum Magnesia'da bir etkinlik düzenledi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ortaklığıyla gerçekleştirilen "Ailemin trafik polisiyim" isimli etkinliğe Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şaver Yüksel, Yunusemre Belediyesi Gündüz Bakımevi öğrencileri ile alışveriş merkezini gezen çocuklar katıldı. İlginin yoğun olduğu etkinlikte Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polisler, miniklere trafik kurallarını, özellikle karşıdan karşıya geçerken nasıl davranmaları gerektiğini anlattı. Polislerin sordukları soruları heyecanla yanıtlayan miniklere etkinliğin sonunda sertifika ve çeşitli hediyelerini Başkan Yardımcısı Uygur verdi. Uygur, miniklere sertifikalarını verirken; onlardan öğrendiklerini arkadaşlarına da anlatmalarını istedi. Minikler, etkinlikte 'kanka polisler' ile de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

(ÖND-Y)



14.05.2017 15:14:15 TSI

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