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Başkan Koçhan anneleri unutmadı

14 Mayıs 2017 Pazar, 15:05
Başkan Koçhan anneleri unutmadı
Başkan Koçhan anneleri unutmadı

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Maçka Belediyesi 3. Geleneksel Anneler günü programı yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.
Düzenlenen programa AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ve eşi Burcu Koçhan, Maçka Belediyesi Başkanvekili Emine Osmanoğlu, Belediye Meclis üyeler ve kadınlar katıldı.
Tören öncesi konuşan Belediye Başkanı Koray Koçhan, "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Anneler günü programının bu yıl 3. Geleneksel Anneler günü Programına hoş geldiniz. Bizim için Anneler çok önemlidir. Annelerimizin her zaman değerlerini bilmeniz gerekir. Cennet Annelerimizin ayağının altındadır. Bu vesile ile tüm annelerimizin anneler gününü kutlarım" dedi.
Annelerin duaların çok önemli olduğunu ifade eden AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu ise "Annelerin dualarını almamız çok önemli. Anne duası almayanın hiçbir zaman işi rast gelmez. Onun için yeni Türkiye, güçlü Türkiye yolunda bütün annelerimizin dualarına ihyacımız var. Tüm annelerimizin anneleri günü kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Hem Anneler Günü hem de Eczacılar Günü olması sebebiyle eczacı olan Belediye Başkanı Koray Koçhan ve eşi Burcu Koçhan için anneler pasta sürprizi gerçekleştirdiler. Sürpriz için Başkan Koçhan, tüm annelere teşekkür etti.
(BK-ÖS-Y)

14.05.2017 15:15:14 TSI
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