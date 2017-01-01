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Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi açılıyor



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MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından atıksu kirliliğine son vermek için Turgutlu'da hayata geçirilen 37 milyonluk yatırım 17 Mayıs Çarşamba günü açılıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha temiz bir Manisa inşa etme yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. MASKİ tarafından 36 milyon 961 bin TL'lik yatırımla Turgutlu'ya kazandırılan ve ilçedeki atıksu kaynaklı çevre kirliliğinin önüne geçecek olan atıksu arıtma tesisinin açılışı için geri sayım başladı. MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde inşa edilen çevreci tesis faaliyete başlamak için gün sayıyor. Daha temiz bir Turgutlu için devreye alınacak olan tesis, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün'ün de katılımıyla, 17 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek görkemli törenle açılacak.

(ÖND-Y)



14.05.2017 15:16:46 TSI

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