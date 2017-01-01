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Milletvekili Öyüş anneler gününde annesini kaybetti



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın'dan 22. ve 24. dönem milletvekilliği yapan Semiha Öyüş anneler gününde annesini kaybetti. Bir süredir yaşlılığa bağlı olarak çeşitli rahatsızlıkları bulunan 87 yaşındaki Zehra Öyüş toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Zehra Öyüş'ün organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi. 5 çocuk annesi Zehra Öyüş için Aydın'ın Efeler ilçesindeki Bey Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, CHP'li Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Enes Yıldız, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Zehra Öyüş, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tellidede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(MU-İK)



14.05.2017 15:20:08 TSI

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