Rektör Özcan'ın Anneler Günü mesajı
KARS (İHA) - Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, anneler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Rektör Özcan, yayımladığı mesajında, "Haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz, karşılıksız sevginin, sonsuz özverinin bizler için ne kadar değerli olduğunun yalnızca bir gün değil, her gün farkında olmamız gerektiğini bu özel gün vesilesiyle hatırlatarak bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarım" dedi.
(IÇ-AT-Y)
14.05.2017 15:21:50 TSI
NNNN