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Medya Merkezinde görev alan öğrenciler teşekkür belgelerini Rektör Gündoğan'dan aldı

- Anadolu Üniversitesi Rektörü Naci Gündoğan;

- "İş başında öğrenim, bu merkezde uygulanıyor"



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi'nin kurumsal iletişim çalışmalarını yöneten Medya Merkezi, 4 ayrı biriminde kısmi zamanlı öğrenci işçi olarak çalışan ve fakültelerinden bu yıl mezun olan 20 öğrencisine veda etti.

Medya Merkezi bünyesinde Haber Merkezi Koordinatörlüğü, Gazete ve Dergi Koordinatörlüğü, Sosyal Medya Koordinatörlüğü ile Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde yürütülen çalışmaların hemen her adımında yaklaşık 4 yıldır başarılı çalışmalara imza atan öğrenciler, teşekkür belgelerini Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan'dan aldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Medya Merkezi birim yöneticileri ile çalışanlarının katıldığı organizasyonda Rektör Gündoğan, mezun olan öğrencilere yürütülen çalışmalara verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.



"İş başında öğrenim, bu merkezde uygulanıyor"

Medya merkezinin yürüttüğü çalışmaların Anadolu Üniversitesi için önemli olduğunun altını çizen Rektör Gündoğan, "Üniversitede eğitim öğretiminizi devam ettirirken bir yandan da böyle bir faaliyet içerisinde yer alıyor olmanız gerçekten değerli. İş başında öğrenim bu merkezde uygulanıyor, iyi işleyen bir sistem var, bunu görüyoruz. En önemlisi de iş yaşantınız açısından önemli bir deneyim kazanıyorsunuz. Bundan sonra profesyonel hayatınızda da umarım her şey gönlünüze göre olur. Böyle bir hizmet sunduğunuz için üniversite adına sizlere teşekkür ediyorum. Umarım sizlerden sonra da gelecek olan genç arkadaşlarımız, bu görevi sizler gibi iyi bir şekilde teslim alacak" dedi.



"Öğrenciliğiniz sırasında böyle işler yapmak farklı disiplinleri tanımak açısından çok faydalı olmuştur"

Rektör Gündoğan, "Medya Merkezimizdeki bu uygulama gibi Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde de 50'ye yakın öğrencimiz çalışıyor" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Bir ziyaretimde öğrenci arkadaşlarla konuşma fırsatım oldu. İletişim öğrencilerinin yanı sıra farklı bölümlerden öğrencilerimizin Medya Merkezinde çalıştığı gibi, orada da turizmci ya da tarihçi öğrencilerin yer alacağını düşünürken, yine çok farklı bölümlerden de öğrencilerimizin ilgi gösterdiğini gördük. Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde çalışan bu öğrencilerimize eğitim verdik ve bu eğitimden sonra şimdi, ziyaretçilere rehberlik yapıyorlar. Bu durumdan da çok mutlular. Öğrenciliğiniz sırasında böyle işler yapmak, sizler için farklı disiplinleri tanımak açısından da çok faydalı olmuştur diye tahmin ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda da başarılar diliyorum."

(KA



14.05.2017 15:28:12 TSI

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