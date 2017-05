YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eğitim-Bir-Sen'den Anneler Günü etkinliği

Eğitim-Bir-Sen'den Anneler Günü etkinliği

- Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Kadın Kolları Başkanı Nurhan Bilici:

- "Manevi değerlerin yitirildiği bu yüzyılda ne büyük bir sorumluluğumuzun olduğunun farkındayız"



(Fotoğraflı)



Barış Türel

MALATYA (İHA) - Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Kadın Kolları tarafından Anneler Günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Kadın Kolları Başkanı Nurhan Bilici, "Toplumların manevi değerlerini yitirdiği bu yüzyılda anneler olarak ne büyük bir sorumluluğumuzun olduğunun farkındayız" dedi.

15 Temmuz kadın şehitleri ve tüm şehitlere ithafen Öğretmenevinde düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Kadın Kolları Başkanı Nurhan Bilici, Anneler Gününü kutlayarak, "Rabbim biz kadınlara annelik gibi bir vasfı vererek onurlandırmış ve mutlu etmiştir. Evlat sahibi olmak, daha doğrusu evladı en iyi şekilde yetiştirmek üzere emanet almak ve onun öğrenmelerine şahit olmak çok güzel ve özel bir duygu. Toplumların manevi değerlerini yitirdiği bu yüzyılda ne büyük bir sorumluluğumuzun olduğunun farkındayız. Elimizden geldiği kadarıyla bu sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sendika olarak kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesi için büyük mücadeleler verdiklerini söyleyen Bilici, "Biz kadınlar hayatın her alanında özverimiz ve hassas yaradılışımız nedeniyle çok fazla yıpranıyor ve yoruluyoruz. Çalışma hayatında aktif rol alan siz annelerin asli görevlerini yerine getirebilmeleri için çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekliydi. Bu mücadelede bildiğiniz gibi sendikamız birçok kazanımlar elde etmiştir. Bunlardan bir kaçı: Kamusal alan yalanını bitirdik. 28 Şubat mağdurlarının yeniden atanmasını sağladık. Engelleri aştık; kamu çalışanlarına aile fertlerinden engelli bakımı için bir saat günlük izin hakkı getirdik. Süt iznini ilk altı ay için 3 saat, 2. altı ay için 1,5 saat olarak yeniden düzenlenmesini sağladık. Kız öğrencilerinin olduğu okullarda kadın idareci zorunluluğu getirdik. Bu kazanımlar örgütlü çalışmaların bir sonucudur" dedi. Şehit annelerinin her zaman yanında olduklarını aktaran Bilici, tüm şehitlere de Allah'tan rahmet diledi.

Daha sonra söz alan Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Kerem Yıldırım ise, bir toplumun temelinin anne olduğunu ifade ederek "Sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde her zaman büyük sorumluluk üstlenen anneler, aile ve toplum hayatının temel direğidir. Fert, millet veya insanlık adına hayat dolu, hayatla doğrudan bağlantılı varoluşumuzu gerçek manada tesis edenler annelerdir. Onlar şefkatin, merhametin, iyiliğin, fedakarlığın canlı anıtlarıdır. Ben bu vesile ile bütün annelerin Anneler Gününü kutluyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ekinlikte annelere özel şiirler okunurken daha sonra da katılımcılara yemek ikram edildi.

Etkinliğe, Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Kerem Yıldırım, Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 Nolu Şube Kadın Kolları Başkanı Nurhan Bilici, şehit aileleri, Sivil Toplum Kuruluşu Kadın Kolları Başkanları ve sendika üyeleri katıldı.

(BT-SD-Y)



14.05.2017 15:28:16 TSI

NNNN