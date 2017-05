YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kilis zeytinyağında bir marka olmaya başladı

KİLİS (İHA) - Kilisli Zeytin Üreticisi Şerif Mercimek, Kilis'in zeytinyağının bir marka olmaya başladığını söyledi.

Kilis'in önde gelen zeytin üreticilerinden Şerif Mercimek, Kilis zeytinyağının bölgeye has özelliklerinin, kendine has tadı ve aroması nedeniyle marka olma özelliği sağladığını belirtti. Mercimek, "Zeytin ağacının, doğrudan meyvesinden sıkılarak hiçbir kimyasal işlem görmeden, katkı maddesi içermeden, doğal hali ile elde edile, oda sıcaklığında sıvı olarak tüketilebilen, yeşilimsi sarımtırak renkte sıvı bir yağdır. Zeytin kendisine has kokusu ve niteliği vardır, tabiatın mucizesidir. Kilis, zeytinyağında bir markadır. Çünkü bölgeye has özellikleri, kendine has tadı kokusu rengi aroması ona bu avantajı sunar" dedi. Mercimek, zeytinyağı üretiminde birçok ideal koşulun bir arada bulunması gerektiğini savunarak, "Zeytinyağının tadını ve kalitesini, yöre ikliminden toprağın verimine, zeytinin toplanma şeklinden kullanılan mekanik ezme makinelerinin özelliklerine kadar her şey belirler. Kaliteli zeytinyağı elde etmek için, zeytinlerin hasattan sonra mümkün olan en kısa süre içinde işlenmesi gerekir. Çünkü zeytin bekletilirse fermante olur, bu ise zeytinyağının kalitesinin düşmesine yol açar. Ancak, zeytinin 'bol' olduğu dönemlerde, bekletilme mecburiyeti de doğabilir. Bu durumda işlemeden bekletilen zeytinler, genellikle 20-30 santim yüksekliğindeki yığınlar şeklinde, iyi havalandırılmış ve serin depolarda saklanır" diye konuştu.

