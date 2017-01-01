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Öğrenciler ile polisler piknikte buluştu



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleriyle Adıyaman Üniversitesi öğrencileri 'Gülsün gözlerin' projesi kapsamında piknikte buluştu.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Bürosu tarafından yürütülen 'Gülsün gözlerin' projesi kapsamında 200 üniversite öğrencisi ile polis memurları Ali Dağı'nda düzenlenen piknikte bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler ile polis memurları davul zurna eşliğinde halaylar çekerek doyasıya eğlendi. Çekilen halaylar sonrasında öğrenci ve polisler daha sonra birlik ve beraberlik içerisinde voleybol, futbol, yakan top, ip atlama, gibi oyunlar oynayarak günün tadını çıkartmaya çalıştı. Erkek ve bayanların olduğu toplam 200 öğrenciye daha sonra yemek ikramında bulunuldu. Piknikte oldukça eğlendiklerini dile getiren Diyarbakırlı Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinden Fatoş Şenyiğit, "Çok güzel geçiyor, eğleniyoruz. Burada birlik ve beraberlik var. Bu tür projelerin her zaman devam etmesinden yanayım. Programda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Çok eğlenceli zamanlar geçirdiklerini dile getiren Ordulu Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinden Bilgehan Alımlı ise, "Bu etkinlik oldukça güzel. Burada birçok oyunlar oynadık hem arkadaşlarla hem polis abilerimizle beraber. Burada hem oyunlar oynuyoruz hem de oldukça güzel sohbetler kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

(CK-SD-Y)



14.05.2017 15:33:50 TSI

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