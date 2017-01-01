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Vali Zorluoğlu şehit aileleriyle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Anneler Günü kapsamında şehit aileleriyle bir araya geldi.

Elazığ'da bir otelde düzenlenen programa Vali Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ile İl Jandarma Komutanı Albay Özay Eryürek ve eşleri katıldı. Şehit anneleri ve aileleri ile yakından ilgilenen Vali Murat Zorluoğlu, başta bütün şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Bugünün şehit anneleri ve aileleri için çok daha anlamlı bir gün olduğunu ifade eden Vali Murat Zorluoğlu, "Sizlerin evlatları bu memleket için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Bu millet için, ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını feda ettiler. Milletim ve ülkem adına siz değerli şehit annelerine şükranlarımı sunuyorum ve hepinizin ellerinden öpüyorum. Rabbim inşallah evlatlarınız ile sizleri cennetinde buluştursun. Ben de bugün duygusalım. 9 yaşında rahmetli annemi kaybettim, onu da hepinizin huzurunda rahmetle anıyorum. Onun ve sizlerin de bir kere daha Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum" dedi.

Vali Zorluoğlu'nun eşi Sevcan Zorluoğlu, şehit anneleriyle bir süre sohbet ederek günün anlam ve önemine binaen çeşitli hediyeler verdi.

(CK-MK-Y)



14.05.2017 15:38:54 TSI

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