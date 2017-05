YEREL HABERLER / KARAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Konya Şeker'den çiftçilere motorin avansı

Konya Şeker'den çiftçilere motorin avansı



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Üreticinin yanında yer almayı şiar edinen Konya Şeker, tohum ve gübre desteğinden sonra motorin avansını da dağıtmaya başladı.

Çiftçinin finansman sıkıntısına düşmemesi, piyasadaki dalgalanmalardan zarar görmemesi ve daha çok üretebilmesi için üzerine düşeni yapmaktan hiçbir zaman kaçınmayan Konya Şeker, tohum ve gübre desteğinden sonra motorin avansını da dağıtmaya başladı. Bu çerçevede 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü 26 milyon 818 bin 848 TL tutarında, 5 milyon 986 bin 350 litre motorin avansı çiftçiye dağıtılacak. Konya Şeker'in tam da ekim, ilaçlama, gübrelemenin yapılacağı bir dönemde verdiği motorin avansı çiftçilerin arazide hasada kadar en yoğun çalıştığı dönemde gerçekleştiriliyor. Pancar, patates, mısır, ayçiçeği, buğday, arpa, elma, üzüm, süt, büyükbaş ve küçükbaş besi hayvanı alımları ile bölgede üretimin güvencesi konumundaki Konya Şeker'in 2017-2018 kampanya döneminde üreticiye yapacağı bitkisel ve hayvansal girdi ödemelerinin 2 milyar TL'yi bulması bekleniyor.



"Önceliğimiz, çiftçinin işini kolaylaştırmak"

Motorin avansıyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, her zaman üreticinin yanında yer aldıklarını, Konya Şeker'in birinci önceliğinin, öncelikli vazifesinin çiftçinin, üreticinin tarladaki işini kolaylaştırmak, üreteni, üretmek isteyeni zorluklar karşısında desteksiz bırakmamak olduğunu belirtti. Avans ödemesini düzenli bir şekilde sürdürdüklerini dile getiren Başkan Recep Konuk, "Desteklerimiz ürün hasat edilene kadar kesintisiz sürecek. 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü dağıtımına başlayacağımız 26 milyon 818 bin 848 TL tutarındaki motorin avansı üreticimize nakit sıkıntısı çekmeden ekim, gübreleme ve ilaçlama yapma imkanı tanıyor. Çiftçimizin tarlasının tapanının, ağılının ahırının güvencesi olmayı kendisine hedef koymuş ve bu hedef çerçevesinde Konya Şeker güvencesi altına aldığı ürün ve üretici sayısını her yıl istikrarlı şekilde arttıran bir Konya Şeker var bugün. Dün sadece pancar Konya Şeker güvencesi altındaydı, bugün Konya Şekerin alımını gerçekleştirdiği tarımsal ürün sayısı 12'ye ulaştı. Dün sadece 17 bin çiftçiden alım yapıyorduk, şimdi yıl içinde ödeme yaptığımız çiftçi sayısı 50 bini aştı. Hem aldığımız ürün sayısı artıyor hem alım yaptığımız çiftçi sayısı artıyor. Bu hızlı büyümeye rağmen biz çiftçi hasat etsin getirsin demiyoruz, demedik, demeyeceğiz. Bizim bütün sanayi kuruluşlarından bir farkımız var biz sonuca odaklı bir şirket değiliz biz sürece odaklı bir şirketiz. Biz yapacağımız ürün alımından önce tarladaki üretimin nasıl başlayıp nasıl sürdürülebileceğine ve çiftçinin yaşayabileceği sıkıntıların giderilmesine biz nasıl destek olabiliriz ve üretimdeki sürdürülebilirlik nasıl sağlanır sorusuna odaklanıyoruz. O nedenle de tohumdan başlayarak hasada kadar üreticimizi desteksiz bırakmıyoruz. Konya Şeker olarak biz ürünü kapıdan alanlardan değil tohum tarlaya atılmadan önce ve atıldıktan sonra da hasada kadar çiftçinin yanında olan bir şirketiz. Yaptığımız ürün alımları ve o ürünü işleyerek çiftçimizin ürettiği ürünü değerli hale getiriyoruz ama ondan daha önce üretirken çiftçimizin omuzundaki yükü hafifletiyoruz" dedi.



"Konya Şeker avans dağıtıyor, parayı bankada büyütmek yerine çiftçinin üretimini büyütüyor"

Konya Şeker tarafından ödenen avans tutarının, Türkiye'deki hatta dünyadaki bütün işletmeler için büyük rakamlar olduğunu aktaran Konuk, "Bu büyük rakamları üretime destek olmak için ayırmak, üreticiyi desteklemek için vermek her şirketin harcı değildir. Bu kadar büyük paraları 6-10 ay süre ile peşin ödeyip tarladaki üreticiyi ve tarladaki üretimi desteklemeye ayırmak için bir şirketin iki tane olmazsa olamazının olması gerekir. Birincisi o büyük paraları karşılayacak, o büyük paraları ödeyecek finansal güce sahip olmanız gerekir. İkincisi ise bilanço rakamları ve karlılık yerine birinci önceliğinizin çiftçi, üretici olması gerekir. Paranız var ama önceliğiniz ticaret ise paradan para kazanmanın yolunu ararsınız. Çiftçi dostuysanız, önceliğiniz tarladaki üretimdir. Ama paranız yoksa elinizden duadan başka bir şey gelmez. O nedenle hem imkân olacak hem de niyet halis olacak. Bizim niyetimiz halis, durduğumuz yerde belli,çiftçinin yanı. O nedenle paramızı bankada büyütmek yerine avansla çiftçiyi destek oluyor ve tarladaki üretimi büyütüyoruz" diye konuştu.



"Üreteni ve üretimi merkez kabul ediyoruz"

Hem milli sanayinin hem de milli sermayenin yolunun, milli ve güçlü tarım ve gıda sektöründen geçtiğini vurgulayan Konuk, tarım ve gıdayı stratejik bir sektör olarak gördüklerini ve geleceği bu doğrultuda planladıklarını kaydetti. Türkiye'nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisinin içinde yer alacağını, büyüyen Türkiye'de tarım sektörünün de daha hızlı büyüyeceğini dile getiren Başkan Konuk, "Konya Şeker olarak biz büyüyen Türkiye'nin ve o büyüyen Türkiye'de daha hızlı büyüyecek tarım ve gıda sektörünün asli sahipleriyiz. Tarım ve gıda sektörünün baş aktörlerinden birisi olarak da tarım ve gıdadaki büyümenin mimarlarından olduğumuzun idrakiyle üreteni ve üretimi merkez kabul ediyor, yatırımlarımızı üreteni destekleyecek üretimi arttıracak bir yaklaşımla planlıyoruz.Dağıtımını yaptığımız avans da bu yaklaşımımızın sonucudur. Dağıtımına başladığımız motorin avansının, tarlanın bereketini arttırmasını, bol yağışlı geçen bu senenin bereketli olmasını diliyor, bolluk ve bereket dolu bir yıl temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

(US-AH-Y)



14.05.2017 15:39:14 TSI

NNNN