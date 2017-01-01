Erzurum'da Anneler Günü coşkuyla kutlandı
(Fotoğraflı)
ERZURUM (İHA) - Erzurum'da düzenlenen Anneler Günü programında anneler halaylar çekerek gönüllerince eğlendi.
Olimpiyat Parkında düzenlenen Anneler Günü programına çok sayıda anne ve çocukları katıldı. Yerel sanatçıların türküleri eşliğinde anneler halaylar çekerek gönüllerince eğlendi. Programa Atatürk Üniversitesi Zeybek ekibi de renk kattı.
Anneler, Anneler Gününde hem piknik yapıp hem de bugünün tadını çıkarmanın keyfini yaşadı.
(ERZ-AA-Y)
14.05.2017 15:47:14 TSI
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