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Didim'de kutsal yol yürüyüşü geleneksel hale geldi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Didim'de geleneksel hale gelen Kutsal Yol yürüyüşü güneşli havada gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 saat süren yürüyüş Apollon Tapınağında sona erdi.

Didim'de bu yıl bir çok doğa yürüyüşçüsünün ve derneklerin katıldığı Kutsal yol yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Didim Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı Deniz Atabay, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Bankoğlu, DİTAB Başkanı Sevinç Karataş ile çok sayıda doğa yürüyüşçüsü katıldı.

Akköy'de başlayan ve Millet'ten Apollon Tapınağı'na kadar süren yürüyüş tapınakta sona erdi. Yürüyüş öncesinde etkinliğe katılacaklara kahvaltılık ikram edildi. Bu yıl 5.'si düzenlenen yürüyüş oldukça renkli geçti.

Didim Kaymakamı İskender Yönden güzel havada gerçekleştirilen yürüyüşe katılım sağlayanlara teşekkür ederken tüm annelerin gününü kutladı.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay geleneksel hale gelen kutsal yol yürüyüşünü önemsediklerini belirterek katkı sağlayanlara teşekkür etti. Başkan Atabay ayrıca tüm annelerin gününü ve çiftçilerin 'Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Yürüyüş öncesi katılımcılara Didim Belediyesince şapka, tişört ve su dağıtımı yapıldı. Sembolik olarak kurulan stantın önünden başlayan yürüyüş yaklaşık 4 saatin ardından Apollon Tapınağı'nda sona erdi.

(HÇ-İK)



14.05.2017 15:54:08 TSI

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