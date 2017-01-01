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Didim'de Engelsiz festivali





(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Didim'de bu yıl ilk kez düzenlenen engelsiz festivalinin ikinci günü renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte halk oyunları gösterisi sunuldu, Akbük Huzur Evi Korosu konser verdi.

Didim Kaymakamlığı, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesinin katkılarıyla Didim ve Yöresi Engelliler Derneği öncülüğünde, İlçedeki odaların ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle düzenlenen Didim Engelsiz Festivalinin ikinci günü yine renkli görüntülere sahne oldu. Altınkum Yalı Caddesinde kurulan stantlar vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken sahnede ise halk oyunları ekipleri gösterisi yaptı. Didim Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekipleri Ege yöresi oyunlarını sergiledi.

Ardından Akbük Huzurevinde kalan huzurevi sakinlerinden oluşan koro solo ve koro halinde şarkılar seslendirdi.

(HÇ-İK)



14.05.2017 15:56:08 TSI

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